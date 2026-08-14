McLaren anuncia o McL 6GT. Modelo marca o regresso à pureza mecânica e ao sonho original de Bruce McLaren

A McLaren Automotive revelou oficialmente o McL 6GT, um supercarro de edição limitada que presta homenagem direta ao M6GT idealizado por Bruce McLaren no final da década de 1960.
Apresentado no âmbito da Monterey Car Week, o novo modelo assume-se como um manifesto de condução analógica e estabelece a base para uma linhagem hiper-exclusiva fora da gama convencional da marca de Woking.
O principal elemento de destaque é a introdução de uma caixa manual de seis velocidades, marcando a primeira vez que a McLaren equipa um dos seus automóveis com três pedais e alavanca tradicional desde o icónico McLaren F1, lançado em 1992. O manípulo da caixa foi desenhado especificamente para maximizar o tato mecânico e o curso da engrenagem, ostentando o clássico emblema Speedy Kiwi gravado.
O desenho exterior rompe com a linguagem estilística dos modelos contemporâneos de Woking, adotando uma silhueta em cunha, secção traseira em corte abrupto e uma secção vidrada compacta de inspiração vincadamente retro. Elementos geométricos em circuito fechado (os chamados racing loops) dominam a assinatura luminosa traseira, as saídas de escape e os extratores de calor da cobertura do motor.
No plano técnico, o McL 6GT assenta na mais recente evolução da estrutura monocoque ultraleve em fibra de carbono da marca. A motorização fica a cargo de um bloco V8 biturbo a combustão pura, acoplado a um sistema de tração exclusivamente traseira, dispensando qualquer componente de eletrificação pesada para privilegiar a leveza e a pureza de resposta.
Produção prevista para 2028
Segundo o fabricante britânico, o modelo antecipa uma versão de produção final com chegada prevista para 2028, destinada a um número muito reduzido de colecionadores.
"O McLaren McL 6GT imagina aquilo que o nosso inspirador fundador pretendia concretizar, mas com seis décadas adicionais de inovação e paixão entrelaçadas em cada elemento, criando um ícone moderno de ligação ao condutor", disse sublinhou Nick Collins, CEO da McLaren Automotive, citado no comunicado oficial.