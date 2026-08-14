O novo McL 6GT rompe com as linhas que a McLaren nos tem habituado nos mais recentes modelos.
Motor 24

McLaren anuncia o McL 6GT. Modelo marca o regresso à pureza mecânica e ao sonho original de Bruce McLaren

Novo supercarro de edição limitada recupera a transmissão manual pela primeira vez desde o lendário F1 e antecipa modelo de produção para 2028
O novo McL 6GT rompe com as linhas que a McLaren nos tem habituado nos mais recentes modelos.McLaren
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A McLaren Automotive revelou oficialmente o McL 6GT, um supercarro de edição limitada que presta homenagem direta ao M6GT idealizado por Bruce McLaren no final da década de 1960.

Apresentado no âmbito da Monterey Car Week, o novo modelo assume-se como um manifesto de condução analógica e estabelece a base para uma linhagem hiper-exclusiva fora da gama convencional da marca de Woking.

A caixa é manual, mecânica, de seis velocidades.
A caixa é manual, mecânica, de seis velocidades.McLaren

O principal elemento de destaque é a introdução de uma caixa manual de seis velocidades, marcando a primeira vez que a McLaren equipa um dos seus automóveis com três pedais e alavanca tradicional desde o icónico McLaren F1, lançado em 1992. O manípulo da caixa foi desenhado especificamente para maximizar o tato mecânico e o curso da engrenagem, ostentando o clássico emblema Speedy Kiwi gravado.

O 'design' em "cunha" domina o perfil
O 'design' em "cunha" domina o perfilMcLaren

O desenho exterior rompe com a linguagem estilística dos modelos contemporâneos de Woking, adotando uma silhueta em cunha, secção traseira em corte abrupto e uma secção vidrada compacta de inspiração vincadamente retro. Elementos geométricos em circuito fechado (os chamados racing loops) dominam a assinatura luminosa traseira, as saídas de escape e os extratores de calor da cobertura do motor.

A traseira é marcada pelos 'racing loops'
A traseira é marcada pelos 'racing loops'McLaren

No plano técnico, o McL 6GT assenta na mais recente evolução da estrutura monocoque ultraleve em fibra de carbono da marca. A motorização fica a cargo de um bloco V8 biturbo a combustão pura, acoplado a um sistema de tração exclusivamente traseira, dispensando qualquer componente de eletrificação pesada para privilegiar a leveza e a pureza de resposta.

Produção prevista para 2028

Segundo o fabricante britânico, o modelo antecipa uma versão de produção final com chegada prevista para 2028, destinada a um número muito reduzido de colecionadores.

"O McLaren McL 6GT imagina aquilo que o nosso inspirador fundador pretendia concretizar, mas com seis décadas adicionais de inovação e paixão entrelaçadas em cada elemento, criando um ícone moderno de ligação ao condutor", disse sublinhou Nick Collins, CEO da McLaren Automotive, citado no comunicado oficial.

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