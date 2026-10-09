Tecnologia PHREV no Dongfeng MAGE permite autonomia excecional

A marca chinesa Dongfeng acaba de apresentar em Portugal dois novos carros, a MAGE e o VIGO, depois ter arrancado com um pequeno urbano, o Box.
Sem querer divulgar em números os objetivos de vendas em Portugal, o COO da Dongfeng Portugal, Rafael Monteiro, disse apenas, na apresentação dinâmica feita aos jornalistas, que são elevados, mas as expetativas, nomeadamente no MAGE, têm por base algo novo: a tecnologia híbrida plug-in Mach PHREV 3 Power, embora esteja licenciado como PHEV.
Este sistema inédito combina um motor 1.5 turbo, uma transmissão híbrida dedicada 4DHT e uma bateria LFT de 17kWh, o que lhe dá uma potência combinada de 279cv e 580Nm de binário.
O MAGE assume a decisão sobre o sistema mais eficiente para circular, com o motor a combustão a alimentar o motor elétrico, e este a alimentar as rodas. O resultado é uma autonomia elétrica pura de 86km e ciclo WLTP, e uma autonomia total entre 1100km e 1200km. Sendo que o consumo combinado anunciado é de 2,2 l/100km, mas o mais interessante é o consumo de gasolina sem a bateria, que não vai além dos 5,3 l/100km.
Em termos de design o veículo tem uma configuração minimalista, com linhas bem recortadas, boa qualidade dos tecidos no interior, forte aposta na digitalização e alguns pormenores de importância, como seja o tejadilho com uma grande abertura, puxadores embutidos e um som de fecho de portas que faz a diferença entre a boa e a má qualidade.
O PVP recomendado fica nos 35.042 euros com IVA, e a garantia, em ambos os veículos, é de sete anos ou 300 mil km para o veículo, e de 10 anos, sem limite de km, para a bateria de alta tensão.
Vigo: o 'irmão' que sai mais em conta, mas traz propostas interessantes
Por seu lado, o VIGO é mais apropriado como citadino, sendo um 100% elétrico com 340km de autonomia em ciclo WLTP e carregamento rápido DC até 167kW.
O PVP fica cerca de dois mil euros mais barato do que o 'irmão' e destaca-se pelo motor com uma potência interessante de 163cv e 230Nm de binário.
Tem pormenores como a função Vehicle-to-Load que pode alimentar equipamentos externos. É menos requintado que o MAGE, mas dá prazer a conduzir e tem uma posição alta para quem vai ao volante. O passageiro da frente pode usufruir da consola central flutuante.
Há ainda pormenores que fazem a diferença e, neste caso, temos as portas com luzes de efeito ondulante, bancos reclináveis, carregamento wireless e um dos pormenores mais interessantes é a mala com abertura dupla, em que a parte de baixo do portão traseiro pode servir como mesa ou como apoio para elevar as cargas.
Ambos os veículos têm um número grande de ajudas à condução.