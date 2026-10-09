Tecnologia PHREV no Dongfeng MAGE permite autonomia excecional

A marca chinesa Dongfeng acaba de apresentar em Portugal dois novos carros, a MAGE e o VIGO, depois ter arrancado com um pequeno urbano, o Box.

Sem querer divulgar em números os objetivos de vendas em Portugal, o COO da Dongfeng Portugal, Rafael Monteiro, disse apenas, na apresentação dinâmica feita aos jornalistas, que são elevados, mas as expetativas, nomeadamente no MAGE, têm por base algo novo: a tecnologia híbrida plug-in Mach PHREV 3 Power, embora esteja licenciado como PHEV.

Este sistema inédito combina um motor 1.5 turbo, uma transmissão híbrida dedicada 4DHT e uma bateria LFT de 17kWh, o que lhe dá uma potência combinada de 279cv e 580Nm de binário.

O MAGE assume a decisão sobre o sistema mais eficiente para circular, com o motor a combustão a alimentar o motor elétrico, e este a alimentar as rodas. O resultado é uma autonomia elétrica pura de 86km e ciclo WLTP, e uma autonomia total entre 1100km e 1200km. Sendo que o consumo combinado anunciado é de 2,2 l/100km, mas o mais interessante é o consumo de gasolina sem a bateria, que não vai além dos 5,3 l/100km.

Em termos de design o veículo tem uma configuração minimalista, com linhas bem recortadas, boa qualidade dos tecidos no interior, forte aposta na digitalização e alguns pormenores de importância, como seja o tejadilho com uma grande abertura, puxadores embutidos e um som de fecho de portas que faz a diferença entre a boa e a má qualidade.

O PVP recomendado fica nos 35.042 euros com IVA, e a garantia, em ambos os veículos, é de sete anos ou 300 mil km para o veículo, e de 10 anos, sem limite de km, para a bateria de alta tensão.