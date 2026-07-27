Tesla Cybertruck com quebra nas vendas torna-se um 'flop' ao nível do mítico Ford Edsel

Esta evolução comercial fundamenta uma análise publicada pela Bloomberg, que declara o desempenho da Tesla como um insucesso proporcionalmente superior ao do lendário Ford Edsel.

Quando a Ford lançou o Edsel em 1957, previa comercializar 200.000 unidades no primeiro ano, tendo alcançado cerca de 63.110 entregas, o equivalente a 31% da sua meta. Em termos de rácio entre a expetativa anunciada e os resultados reais, o Cybertruck registou metade desse aproveitamento no seu ano de estreia.

A incapacidade de converter o elevado volume de reservas iniciais em vendas efetivas é atribuída pelos peritos a um conjunto de fatores financeiros e operacionais.

Apresentado originalmente em 2019 com um preço base anunciado de 39.900 dólares, o veículo chegou ao mercado a custar 60.990 dólares na sua versão mais acessível. O valor ascendeu aos 79.990 dólares na variante de tração integral e ultrapassou os 99.990 dólares no modelo especial Foundation Series.

A esta divergência de preço somou-se a receção fria à estética angular em aço inoxidável e a ocorrência de múltiplos problemas técnicos com recalls ao abrigo da garantia, fatores que afastaram o público tradicional de veículos utilitários.

Apesar da elevada visibilidade mediática da marca, o desfasamento sustentado entre a capacidade industrial instalada e a procura efetiva coloca o futuro comercial do modelo sob forte escrutínio da comunidade financeira.