Vendas da Citroën crescem mais na Europa

As vendas mundiais da francesa Citroën cresceram 4,4% no primeiro semestre deste ano, sobretudo impulsionadas pelo desempenho na Europa com mais 8% de vendas em termos homólogos, informou a companhia.

Ainda no “velho continente” a Citroën aumentou a quota de mercado de 0,1 pp para 3,4%, e as encomendas de veículos elétricos no mercado mundial duplicaram no semestre e, atualmente, representam um terço das vendas totais da marca.

O mercado português tem registado um desempenho muito positivo, com as vendas a crescerem 15,2% no semestre e está entre as oito primeiras marcas do mercado, segundo uma nota do construtor. Em termos de unidades vendidas no mundo, e no semestre, ficou acima das 378 mil.

Em termos de quotas de mercado, a Citroën tem 8,4% de quota em França, 2% na Alemanha, e outros 2% no Reino Unido, enquanto em Portugal atingiu 5,8% de quota do mercado automóvel e na Áustria chegou aos 2,5%.

Na Europa, o mercado francês é particularmente relevante para a marca do grupo Stellantis, sendo que está entre as três primeiras marcas de veículos de passageiros e ligeiros comerciais. O modelo C3 está entre os dois primeiros carros vendidos em França e Espanha no segmento B-Hatch BEV, e atingiu o primeiro ligar em Portugal e Itália. O comercial Berlingo está no top 3 nos mercados de França e Portugal e está em primeiro lugar no segmento C-Van em Espanha.