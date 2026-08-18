Volvo Cars aposta na IA e na telemática

A segurança rodoviária fez com que uma marca conhecida mundialmente pelos padrões de segurança, a Volvo, esteja a investir mais nesta área através da Inteligência Artificial e a telemática. A resposta está na app Safety Coach, que analisa os dados da condução real para ajudar o condutor a “desenvolver hábitos mais seguros ao volante”.

Para já, o projeto está a ser desenvolvido na Suécia e na Noruega, e deverá ser apresentado brevemente nos EUA e nos mercados europeus.

Esta aplicação, que é opcional, disponibiliza informação no ecrã do infoentretenimento da viatura e na app Volvo Cars, sendo que são analisados parâmetros como a travagem, a aceleração e o comportamento em curvas, gerando depois uma pontuação.

Indica a marca que por trás destes estudos estão décadas de investigação da Volvo sobre segurança em condições reais, e recorde-se que a Volvo foi a pioneira no cinto de segurança e na introdução do aviso de ângulo morto (bliss), e que passaram a ser combinadas com a telemática e a IA desenvolvida pela Cambridge Mobile Telematics.

Os modelos da marca lançados a partir de 2020 poderão descarregar a aplicação, sendo que nos países nórdicos onde a app já foi lançada há benefícios em termos de preço do seguro automóvel para os bem comportados.