30 anos de história do Audi A3

Há poucos automóveis com uma vida tão longa como o Audi A3. Está na quarta geração e, pela primeira vez, algumas motorizações passaram a integrar um sistema mild hybrid de 48 volts.

Em 2021 chegou a geração do RS 3 com um motor de cinco cilindros, com maior binário e com o sistema splitter no eixo traseiro, sendo que a distribuição variável do binário entre as rodas traseiras elevou a dinâmica de condução. A aceleração dos 0 aos 100km/h é feita em 3,8 segundos e a velocidade máxima subiu aos 290km/h. Em 2024 a família A3 cresceu com o allstreet, um visual todo-o-terreno e uma posição de condução mais elevada. O Audi S3 passou a disponibilizar uma potência de 333 cv, tração integral quattro com sistema torque splitter, e um eixo dianteiro de configuração mais desportiva.

Falamos disto a propósito dos 30 anos do Audi A3, cuja primeira geração é lançada ainda no século passado, concretamente em 1996. Com uma silhueta de coupé, alguns anos depois esta geração recebeu a tração integral quattro e foi um marco nos compactos. As cinco portas surgiram em 1999.

A segunda geração começa com um aumento de comprimento do veículo e é lançado com motorizações de quatro e seis cilindros. Em 2004 e ainda dentro da segunda geração, aparece o Sportback e que foi o primeiro modelo A3 a adotar a grelha Singleframe, que foi introduzida pelo A8, e que se tornou um elemento distintivo do design da Audi. Surge, entretanto, o primeiro descapotável em 2008 com a clássica capota de lona. Entretanto, nasce o RS3 em 2011, com um motor de cinco cilindros, 340cv de potência e tração integral.

A terceira geração nasce com a nova plataforma modular transversal MQB, que permitiu a integração de soluções digitais e capacidade para diversidade de versões. Foi introduzido o alumínio, que elevou a condução a uma vocação mais desportiva. Foram modelos em que se assiste à introdução de sistemas de assistência à condução, e as motorizações compensavam a redução da cilindrada através da sobrealimentação por turbocompressor. Os resultados foram: elevadas prestações, mas menos consumo de combustível. O A3 passou a disponibilizar uma solução engenhosa com a desativação seletiva de cilindros, e que na prática desativava dois dos quatro cilindros em situações de carga parcial.

Em 2016 é lançado do RS3 Limousine e que foi o primeiro Audi compacto de três volumes a ostentar a designação RS e tinha um motor com uma potência de 400 cv. A geração atual nasce em 2020 com muita tecnologia e motorizações eletrificadas.