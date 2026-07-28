Apresentador Richard Hammond apanhado em excesso de velocidade duas vezes em três semanas

O antigo apresentador das séries televisivas Top Gear e The Grand Tour Richard Hammond foi condenado pelo Tribunal de Magistrados de Telford, no Reino Unido, após ter sido apanhado a exceder excessos de velocidade em duas ocasiões distintas num intervalo de apenas 20 dias, na região de Herefordshire, está a ser noticiado esta terça-feira, 28 de julho.

A primeira infração ocorreu a 2 de dezembro, quando Hammond foi detetado por um radar manual da polícia a circular a 109 km/h num troço da estrada A40, em Pencraig, onde o limite máximo permitido fixava-se nos 80 km/h. Nessa ocasião, o apresentador britânico de 56 anos encontrava-se ao volante de um Porsche Taycan Cross Turismo totalmente elétrico.

Apenas três semanas mais tarde, a 22 de dezembro, o condutor voltou a ser fiscalizado pelas autoridades, desta feita no viaduto da estrada A50 Rudhall. Hammond registou uma velocidade de 132 km/h numa zona cujo limite legal se encontrava nos 113 km/h, enquanto conduzia um Bentley Continental GT.

As autoridades de West Mercia enfrentaram contratempos no processo de notificação, uma vez que os documentos enviados por correio para várias das suas propriedades — incluindo uma quinta e um castelo na região — foram devolvidos por ausência do destinatário.

O apresentador acabou por ser notificado na sua residência principal em Abergavenny, no País de Gales.

Através da sua representação legal, Hammond declarou-se culpado de ambas as infrações de excesso de velocidade.

O Tribunal de Telford sancionou o apresentador com a perda de 7 pontos na licença de condução e o pagamento de um valor total de 1771 libras (cerca de 2100 euros), dividido entre multas, custas judiciais e taxas de apoio a vítimas.

As autoridades retiraram duas acusações adicionais de falta de identificação do condutor, após a defesa comprovar que a resposta tinha sido enviada por correio dentro do prazo legal.