Audi A-6 e-tron vence Prémio ACP Elétrico de 2026

O Audi A-6 100% elétrico venceu a edição de 2026 do prémio ACP elétrico.

Neste prémio, promovido pelo Automóvel Club de Portugal, são avaliados os veículos elétricos do mercado com critérios como a inovação, eficiência e a contribuição para uma mobilidade sustentável, a par de outros atributos como a autonomia e a rapidez de carregamento.

No Audi A-6 e-tron assume destaque o conceito Diigital Stage, e que não é mais do que um cockpit virtual de 11,9 poleadas e ainda um ecrã dedicado ao passageiro dianteiro.

O veículo apresentou alguns outros pormenores que foram tidos em conta como seja os espelhos exteriores virtuais de segunda geração e ainda um teto panorâmico inteligente com controlo de transparência, a par das luzes traseiras digitais OLED de segunda geração.

A nível do desempenho elétrico o A-6 e-tron está equipado com a tecnologia de 800 volts, e suporta carregamentos até 270 kW, o que permite recuperar energia até 300 km em 10 minutos, e carregar dos 10% aos 80% da bateria em 21 minutos. Por outro lado, a marca frisa que a versão sportback é o modelo mais aerodinâmico da história da Audi. A autonomia oficial supera os 750 km.