Brose Sitech duplica fábrica em Palmela para assegurar bancos do novo Volkswagen T-Roc

A multinacional alemã Brose Sitech vai duplicar a capacidade das suas instalações industriais em Palmela, passando a ocupar um total de 24 mil metros quadrados no parque logístico e industrial da Quinta da Marquesa. A expansão resulta da necessidade de ampliar a estrutura operacional e de montagem para fornecer os conjuntos completos de assentos para a nova geração híbrida do Volkswagen T-Roc, produzida na vizinha fábrica da Autoeuropa.

O alargamento da área fabril concretizou-se através da assinatura de um contrato de arrendamento de 13 mil metros quadrados adicionais de armazém e escritórios, celebrado entre a Brose Sitech e os promotores Patron Capital e Inbright Portugal, segundo comunicado da empresa. Com este reforço, a empresa germânica — uma joint venture criada entre o Grupo Brose e o Grupo Volkswagen — torna-se a principal inquilina daquele complexo, onde está instalada desde 2024.

A adjudicação deste contrato à Brose Sitech marca uma mudança profunda no ecossistema de componentes do parque industrial de Palmela. A tecnológica alemã sucedeu à Vanpro, empresa que assegurou o fabrico dos assentos do T-Roc ao longo dos últimos 30 anos. A não renovação da encomenda para a nova geração do SUV acabou mesmo por ditar o encerramento da fábrica da Vanpro, desencadeando um processo de transição laboral para a integração de parte dos seus trabalhadores na nova estrutura da Brose Sitech.

A operação reforçada em Palmela continuará assente num modelo logístico integrado de fornecimento Just-in-Time (JIT) e Just-in-Sequence (JIS), afirma a empresa. Através desta metodologia, os assentos são montados e transportados para a linha da Autoeuropa em coordenação em tempo real, entrando na fábrica na sequência exata em que cada veículo é montado.

Em comunicado, Christoph Gumlich, managing partner da Inbright Portugal, destacou que a decisão do grupo alemão de duplicar a sua presença no local "é o resultado direto da confiança construída através de uma colaboração próxima e hands-on", sublinhando a capacidade de adaptação do ativo às exigências da transição industrial em curso no setor automóvel português.