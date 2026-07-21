BYD entra no segmento das pick-ups com o Shark

A marca BYD entrou num segmento mais exigente, o das pick-ups que são usadas tanto por profissionais, como por particulares.
Falamos da nova BYD Shark, a primeira pick-up da marca e onde estreia a tecnologia super híbrida DMO, ou dual mode off-road. A tecnologia e a motorização permitem oferecer um veículo com 436cv de potência combinada, 90km de autonomia puramente elétrica em ciclo WLTP, e uma autonomia total de 675km com o motor a gasolina 1.5 turbo. O sistema tem ainda dois motores elétricos, um no eixo dianteiro com 231cv, e outro no eixo traseiro que produz 204cv de potência. No total o Shark disponibiliza 436cv de potência e 650Nm de binário, o que permite uma aceleração espantosa para uma carrinha de trabalho, que vai dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos.
Em termos de tecnologia o realce vai ainda para a Blade Battery e 32,2kwh e que é integrada na estrutura do veículo através da tenologia cell-to-chassis, reforçando a rigidez estrutural e a segurança. A tração integral inteligente adapta automaticamente a distribuição e potência às condições do piso, quer seja areia, lama ou gravilha, sendo que as capacidades off-road são ajudadas pela suspensão independente de duplo triângulo, e o controlo de descida em declives.
O veículo tem uma capacidade de reboque de 2500kg e uma de carga com 1200 litros de capacidade. Esta carrinha de cinco lugares tem ainda a funcionalidade vehicle-to-load, o que permite que a bateria com potência até 6kW consiga alimentar a energia necessária para pequenas ferramentas elétricas, quer sejam de profissionais, quer aparelhos de lazer.
O comprimento do veículo é de 5,46 metros e incorpora a tecnologia super híbrida DMO, como referimos, e cujos princípios foram testados com sucesso em veículos de transporte e passageiros, caso do Seal U DM-i, ou do Atto 2 DM-i e do Dolphin G DM-i.
Em matéria de segurança o Shark tem vários sistemas avançados, incluindo o cruise control adaptativo, o sistema de ângulo morto ou a câmara de visão de 360 graus. Este veículo chegará ao mercado europeu durante o segundo semestre deste ano, mas ainda sem data definitiva, e o preço ainda não foi revelado.