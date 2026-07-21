BYD entra no segmento das pick-ups com o Shark

A marca BYD entrou num segmento mais exigente, o das pick-ups que são usadas tanto por profissionais, como por particulares.

Falamos da nova BYD Shark, a primeira pick-up da marca e onde estreia a tecnologia super híbrida DMO, ou dual mode off-road. A tecnologia e a motorização permitem oferecer um veículo com 436cv de potência combinada, 90km de autonomia puramente elétrica em ciclo WLTP, e uma autonomia total de 675km com o motor a gasolina 1.5 turbo. O sistema tem ainda dois motores elétricos, um no eixo dianteiro com 231cv, e outro no eixo traseiro que produz 204cv de potência. No total o Shark disponibiliza 436cv de potência e 650Nm de binário, o que permite uma aceleração espantosa para uma carrinha de trabalho, que vai dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos.