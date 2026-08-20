BYD vendeu 3200 viaturas com tecnologia DM-i

A marca chinesa BYD, representada em Portugal pela Salvador Caetano Auto, anunciou a venda de 3200 unidades da gama Super Híbrida Plug-in em dois anos.

No mercado estão quatro modelos desta gama, com tecnologia DM-i, cujo primeiro modelo foi o Seal U DM-i. Comercializam-se ainda os modelos Seal 6 DM-i nas versões Sedan e Touring; o SUV compacto Atto 2 DM-i, e o mais recente modelo, o Dolphin G DM-i.

Entre as características destes modelos híbridos está a grande autonomia que, em geral, ultrapassa os 1000km.

Este último modelo, o BYD G DM-i, consegue percorrer 100km em modo exclusivamente elétrico e obtém uma autonomia total de 104 km. A marca estreou neste modelo a tecnologia DM 5.0, a mais recente evolução do sistema híbrido plug-in que faz a ligação dos dois motores elétricos e o motor a combustão para maximizar a eficiência energética e a performance. Nas versões Boost e Comfort é possível carregar a bateria de 18,3kWh, dos 10% aos 80%, em 26 minutos.

A tecnologia proprietária DM-i, tem uma abordagem que privilegia a utilização do motor elétrico na maioria das situações de condução, sendo que o veículo funciona em modo totalmente elétrico sempre que a bateira tem carga suficiente. Caso contrário, o motor de combustão entra em ação para assumir a função de gerador para alimentar o sistema elétrico.

Em situações de maior exigência, caso de ultrapassagens rápidas, o motor a combustão atua para auxiliar diretamente na propulsão. Tudo feito de forma automática e sem interrupções.

Refere a marca que este tipo de gestão do sistema elétrico e térmico permite reduzir o consumo de combustível e as emissões. Isto significa, na prática, que estes veículos têm autonomias da ordem dos 1000km, como referimos, e podem ser usados nas deslocações diárias para o trabalho em modo totalmente elétrico.