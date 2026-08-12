Cadillac substitui "patrão" na F1. Marcin Budkowski substitui Graeme Lowdon

A estrutura da Cadillac na Fórmula 1 anunciou esta quarta-feira uma restruturação no topo da sua organização desportiva: Marcin Budkowski é o novo Team Principal da equipa norte-americana. O engenheiro franco-polaco sucede no cargo a Graeme Lowdon, que esteve à frente das operações durante a fase inicial de implementação e montagem do projeto na grelha.

A transição surge no momento em que a formação apoiada pela General Motors conclui a sua fase de arranque e entra numa etapa focada na otimização do desempenho em pista e no desenvolvimento técnico. Budkowski, que conta no currículo com passagens por formações como a Prost, Ferrari, McLaren e Alpine, além de ter exercido o cargo de chefe do departamento técnico da FIA, regressa assim ao trabalho de terreno no Paddock após um período a colaborar com a comunicação social da Polónia.

A liderança da organização enquadrou a alteração num plano estrutural previsto. Dan Towriss, CEO da equipa Cadillac de F1, salientou o papel desempenhado por Lowdon na fundação do projeto, destacando simultaneamente as competências técnicas do novo líder para o ciclo que agora se inicia. "A nomeação de Marcin marca mais um passo importante na evolução contínua da equipa. Desde o início, o nosso objetivo não foi apenas participar na Fórmula 1, mas construir uma equipa capaz de competir na frente. Marcin traz uma experiência excecional em F1, conhecimento técnico e liderança estratégica", lê-se em comunicado oficial

Por seu lado, Marcin Budkowski apontou a gestão de recursos dentro das restrições financeiras da modalidade como uma das prioridades operacionais imediatas no novo cargo, tendo em vista o regresso do campeonato após o interregno estival: "Esta é uma fase de grande oportunidade para a equipa, definida por um objetivo claro: maximizar o desenvolvimento do carro dentro do teto orçamental (cost cap) e preparar cada departamento para competir ao mais alto nível. O meu foco estará em alinhar as pessoas, as ferramentas e o fluxo de informação para que as decisões certas sejam tomadas rapidamente."

A estreia oficial de Budkowski no comando das operações da Cadillac em fim de semana de corrida acontecerá já no próximo Grande Prémio dos Países Baixos, no circuito de Zandvoort.