Cavalo e cavaleiro são um só corpo no Mazda CX-5?

Os japoneses da Mazda lançaram a terceira geração do Mazda CX-5. São 14 anos de sucessos ininterruptos, com vendas mundiais de mais de cinco milhões de unidades das duas gerações anteriores, e com Portugal a registar mais de três mil unidades vendidas.

Experimentámos o novo CX-5 de 2,5 litros e 141cv de potência que honra a linguagem de design Kodo, as opções tecnológicas das motorizações e-Skyactiv G e, sobretudo, o respeito pela filosofia Jinba Ittai, numa clara ligação entre o cavalo e o cavaleiro -- que se adapta à indústria automotiva: uma ligação entre o automóvel e o condutor.

Se o Mazda CX-5, nas gerações anteriores, era um SUV que se impunha na facilidade de condução, de reação perante obstáculos e de conforto, com a suspensão perfeitamente afinada, a terceira geração aposta – como não podia deixar de ser – em mais tecnologia, sobretudo ligada à informação e ao infoentretenimento.

A novidade foi a integração de série do sistema Google, sendo que o veículo vem com o Google Assistant e posteriormente terá o assistente de IA da plataforma, o Google Gemini. Este poderá vir instalado com a entrega do automóvel ou só após a atualização do software.