Changan vende mil carros em Portugal

Com um ano de atividade comercial em Portugal a marca chinesa Changan, representada pela Auto-Industrial, anunciou a venda de um milhar de viaturas, através dos modelos Deepal S07 BEX, Deepal S05 BEV e Deepal S05 PHJEV Ultras-Hybrid.

Este número reflete, segundo a marca, matrículas e vendas consolidadas.

Sérgio Gonçalves, diretor comercial da marca em Portugal disse, em nota, que os números “são fruto da qualidade dos nossos produtos e da tecnologia que disponibilizamos”.

Em termos globais, a Changan produziu 30 milhões de veículos no último ano fiscal a nível global, sendo que a Europa é um mercado de eleição para o grupo industrial Changan Automobile.

Recorde-se que a marca assinou em maio uma parceria com a Federação Portuguesa de Futebol.

A rede de distribuição em Portugal inclui 20 espaços, os quais oferecem serviços de venda e pós-venda e ainda financiamento.

Um dos pontos fortes da marca é as garantias sobre o veículo e bateria, que é de sete anos ou 160 mil km para os veículos, e de oito anos ou 200 mil km para as baterias.