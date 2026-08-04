Chineses da Dongfeng com carregador elétrico de 1500kW

Quando se fala em veículos de passageiros ou comerciais elétricos a primeira questão do consumidor é a autonomia, e a segunda pergunta é a capacidade da infraestrutura de carregamento. A Dongfeng, uma empresa de construção de automóveis e equipamentos relacionados com a mobilidade elétrica, apresentou a solução tecnologicamente mais desenvolvida no Dongfeng Global Innovation Center, na China.

Quando olhamos para as infraestruturas nacionais de carregamento consideradas elevadas pensamos uma solução de 300kW, mas os chineses desenvolveram internamente um carregador com capacidade para disponibilizar até 1500kW de potência por ponto de carregamento, podendo a tecnologia evoluir para uma capacidade até 2400kW de potência.

Refere a empresa que está empenhada em criar “um ecossistema de carregamento preparado para suportar a próxima geração de veículos elétricos de alta tensão”.

A arquitetura modular permite aumentar a capacidade acima dos 2400kW, sendo que o sistema suporta correntes até 1500A, funciona numa ampla gama de tensão, entre os 150V e os 1000V e, segundo a empresa, apresenta uma eficiência global igual ou superior a 96,7%.

No mesmo evento, a Dongfeng revelou o iDS-300SN, o primeiro sistema de propulsão elétrico de 1000 V desenvolvido pelo grupo. Este novo conjunto debita até 300kW, é compatível com as atuais plataformas de 800V e poderá evoluir para arquiteturas até 1200V, sendo que a infraestrutura apresenta uma densidade de potência que é cerca de 30% superior à da geração anterior. Lembremos que há dois anos, a empresa, através da sua marca premium Voyah, apresentou um sistema de carregamento ultrarrápido VP1000, e que é capaz de fornecer até 1000kW de potência.

Refere a companhia, em nota, que se encontra a desenvolver uma nova geração de carregadores ultrarrápidos com armazenamento de energia integrado, e pode disponibilizar as diferentes necessidades de utilização em arquiteturas elétricas de alta tensão, com equipamentos com potências entre 720kW e 2400kW.