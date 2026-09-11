Chineses da Zeekr vão entrar na Polónia via Salvador Caetano

A Polónia é o novo alvo da marca automóvel chinesa Zeekr (grupo Geely Auto) e onde entram com cinco modelos, incluindo as versões premium. A distribuição estará a cargo do grupo Salvador Caetano e da AutoWallis, num modelo que aproveita a experiência regional e internacional no desenvolvimento de marcas.

As duas empresas de distribuição trabalham em conjunto desde 2022 e alargaram a colaboração aos mercados da Europa central de leste. O trabalho na Polónia, considerado um dos maiores mercados europeus para a distribuição automóvel, envolve a par da estrutura local de distribuição, o retalho e o serviço pós-venda. A AutoWallis está presente em 17 mercados da Europa central e leste e tem relações comerciais no mercado automóvel polaco.

Este novo mercado é relevante na vertente da eletrificação e o país representa cerca de 8% do parque de automóveis ligeiros da União Europeia. Este mercado continua a crescer e no 1.º semestre deste ano as vendas de automóveis novos aumentaram 9,4%, em termos homólogos, segundo informação oficial, que adianta que as vendas de ligeiros de passageiros elétricos aumentaram 20% no mesmo período.

A Zeekr colocará no mercado polaco os modelos 001, X. 7X, 9X e 7GT. Um pormenor interessante do 7X é a capacidade de carregamento em 10 minutos, entre os 10% e os 80%, através de um carregador rápido DC de 480kW; enquanto o 7Gt faz o mesmo em 13 minutos.