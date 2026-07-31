Este foi o dia em que conduzimos noutro mundo pela primeira vez

Esta nova liberdade de movimentos traduziu-se num triunfo científico sem precedentes. Ao subir as encostas do Monte Hadley Delta, a dupla de astronautas resgatou a famosa "Rocha do Génesis" (amostra 15415), um fragmento de anortosito com cerca de 4,1 mil milhões de anos que ofereceu à comunidade científica as primeiras pistas concretas sobre a crosta lunar primordial.

Um origami de alta precisão. A receita para enviar um carro para o espaço

A engenharia necessária para acomodar um automóvel a quatro rodas numa pequena nave espacial nos anos 70 exigiu soluções inovadoras e (muito) imaginativas.

Sem qualquer espaço livre no interior habitável do Módulo Lunar Falcon, os engenheiros da Boeing e da Delco Electronics tiveram de tratar o veículo como uma peça complexa de dobragem mecânica.

O chassis de alumínio foi construído para se articular em três secções principais. Esta estrutura permitia recolher as quatro rodas — feitas com malha de aço entrelaçado e tiras de titânio para resistir ao piso abrasivo — diretamente sobre o corpo central do veículo.

Dobrado com extrema compactação, o rover de 210kg (cujo peso percetível caía para meros 35 kg sob um sexto da gravidade terrestre) ficava confinado a um espaço triangular exterior de apenas 1,5 por 1,5m. Uma vez na superfície lunar, sem recurso a geradores ou guindastes adicionais, os astronautas acionavam o sistema mecânico LRDS (Lunar Roving Vehicle Deployment System). Bastava puxar cabos e fitas de nylon para que molas de torção e roldanas desdobrassem o veículo, travando a estrutura automaticamente em escassos minutos.

O último cameraman, estacionado para sempre a 100 metros da descolagem

Quando a missão da Apollo 15 chegou ao fim, o regresso à Terra exigia poupar cada grama de combustível no módulo de subida. O rover teve de ser deixado para trás, mas a sua despedida foi pensada com um rigor cirúrgico.

David Scott estacionou o veículo entre 90 a 100 metros de distância da nave. Esta posição visava proteger a câmara de televisão instalada na frente do rover do sopro e dos destroços provocados pelo motor de descolagem do módulo de alunagem. Pela primeira vez na história, os controladores de voo em Houston puderam operar a câmara remotamente a partir da Terra para captar e transmitir em direto para todo o mundo o momento exato em que a nave descolava do solo lunar.

São estas as imagens famosas captadas à distância do módulo a subir em direção à órbita lunar.