Estoril Classics celebra 10.ª edição com o lendário McLaren que "revolucionou a Fórmula 1"

Desenhado por John Barnard e estreado em 1981, o MP4/1 inscreveu o seu nome na história do desporto motorizado ao ser o primeiro carro de Fórmula 1 a competir com um monocoque integralmente criado em compósito de fibra de carbono. Esta inovação técnica trouxe maior rigidez estrutural, menor peso e níveis de proteção para os pilotos sem precedentes — provados logo em 1981, quando John Watson venceu em Silverstone e mais tarde sobreviveu a um gravíssimo acidente em Monza com a célula de sobrevivência intacta.

Além da inovação tecnológica, o MP4/1 ficou intimamente ligado ao regresso de Niki Lauda ao "grande circo". O piloto austríaco, bicampeão mundial (1975 e 1977), tinha abandonado a categoria rainha de forma abrupta a meio dos treinos para o Grande Prémio do Canadá de 1979. Após dois anos focado na sua companhia aérea, foi convencido por Ron Dennis a testar o novo McLaren a 16 de setembro de 1981, em Donington Park. Perante as dúvidas sobre a sua capacidade após o longo interregno, Lauda prometeu que voltaria às vitórias em apenas três corridas. A promessa cumpriu-se com a vitória em Long Beach e culminou, em 1984, na conquista do seu terceiro título mundial — selado no próprio Autódromo do Estoril com uma vantagem de apenas meio ponto sobre Alain Prost.

“Ao celebrar a 10.ª edição, o Estoril Classics consolida-se como um dos grandes eventos internacionais de automobilismo histórico e contribui de forma decisiva para afirmar Cascais como destino turístico de excelência”, sublinha Duarte Nobre Guedes, mentor do evento, em comunicado enviado ao DN/Motor24. “A presença do McLaren MP4/1 traduz a ambição e a qualidade que queremos imprimir a cada edição. Com 14 corridas, 10 competições e mais de 200 automóveis clássicos, oferecemos ao público uma experiência única e projetamos internacionalmente Cascais e o Autódromo do Estoril.”