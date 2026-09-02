Estoril Classics celebra 10.ª edição com o lendário McLaren que "revolucionou a Fórmula 1"

O Autódromo do Estoril prepara-se para acolher, entre 18 e 20 de setembro, a 10.ª edição do Estoril Classics, um dos mais prestigiados eventos internacionais dedicados ao automobilismo histórico. Ao longo de três dias, a pista vai reviver mais de meio século de competição através de 14 corridas e 10 competições, reunindo mais de duas centenas de automóveis históricos. A grande estrela do cartaz deste ano é o histórico McLaren MP4/1, monolugar que mudou para sempre os padrões da Fórmula 1.
Desenhado por John Barnard e estreado em 1981, o MP4/1 inscreveu o seu nome na história do desporto motorizado ao ser o primeiro carro de Fórmula 1 a competir com um monocoque integralmente criado em compósito de fibra de carbono. Esta inovação técnica trouxe maior rigidez estrutural, menor peso e níveis de proteção para os pilotos sem precedentes — provados logo em 1981, quando John Watson venceu em Silverstone e mais tarde sobreviveu a um gravíssimo acidente em Monza com a célula de sobrevivência intacta.
Além da inovação tecnológica, o MP4/1 ficou intimamente ligado ao regresso de Niki Lauda ao "grande circo". O piloto austríaco, bicampeão mundial (1975 e 1977), tinha abandonado a categoria rainha de forma abrupta a meio dos treinos para o Grande Prémio do Canadá de 1979. Após dois anos focado na sua companhia aérea, foi convencido por Ron Dennis a testar o novo McLaren a 16 de setembro de 1981, em Donington Park. Perante as dúvidas sobre a sua capacidade após o longo interregno, Lauda prometeu que voltaria às vitórias em apenas três corridas. A promessa cumpriu-se com a vitória em Long Beach e culminou, em 1984, na conquista do seu terceiro título mundial — selado no próprio Autódromo do Estoril com uma vantagem de apenas meio ponto sobre Alain Prost.
“Ao celebrar a 10.ª edição, o Estoril Classics consolida-se como um dos grandes eventos internacionais de automobilismo histórico e contribui de forma decisiva para afirmar Cascais como destino turístico de excelência”, sublinha Duarte Nobre Guedes, mentor do evento, em comunicado enviado ao DN/Motor24. “A presença do McLaren MP4/1 traduz a ambição e a qualidade que queremos imprimir a cada edição. Com 14 corridas, 10 competições e mais de 200 automóveis clássicos, oferecemos ao público uma experiência única e projetamos internacionalmente Cascais e o Autódromo do Estoril.”
Programa intenso e corridas até à noite
Em pista, a ação desportiva reparte-se por diversas categorias de referência. A competição Classic GP trará de volta ao traçado os monolugares de Fórmula 1 anteriores a 1986, enquanto a Endurance Racing Legends regressa dividida em duas grelhas (LMP/GT1 e GT2) para homenagear os bólides que marcaram o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, incluindo protagonistas das míticas 24 Horas de Le Mans.
No sábado, o espetáculo estende-se até às 21h00, permitindo ao público assistir ao automobilismo clássico ao pôr do sol e início da noite.
Acessos e bilheteira
O acesso à bancada da reta da meta será totalmente gratuito para todo o público. Já os bilhetes para o paddock, que proporcionam uma aproximação aos bastidores e a máquinas que habitualmente repousam em museus e coleções privadas, estão disponíveis para venda online por 20€ (sexta-feira), 40€ (sábado ou domingo) e 65€ (passe para os três dias), segundo a referida nota. A entrada no paddock é gratuita para crianças até aos 15 anos, desde que acompanhadas por um adulto.
O Estoril Classics 2026 é organizado pela Race Ready, em parceria com a Peter Auto e com o apoio do Turismo de Cascais.