F1. Norris bate Antonelli por 11 milésimos e conquista a primeira pole em Madrid

Numa qualificação disputada até ao derradeiro milésimo nas ruas estreitas da capital espanhola, Lando Norris garantiu este sábado (12 de setembro) a pole position para a corrida de estreia da Fórmula 1 no circuito urbano de Madrid.

O britânico da McLaren assinou uma derradeira tentativa no Q3, parando o cronómetro em 1:31.824 e superando o Mercedes de Andrea Kimi Antonelli pela margem mínima de 11 milésimos de segundo.

O desfecho dramático da sessão foi construído nos instantes finais, com Antonelli a parecer ter o primeiro lugar garantido após uma volta de grande precisão. Contudo, Norris respondeu, arriscando entre os muros nos setores mais sinuosos do novo traçado para inverter o rumo da tabela de tempos.

Logo após a bandeira de xadrês, o piloto da McLaren admitiu que a conquista exigiu um esforço absoluto, sobretudo após as contrariedades sentidas nas sessões de treinos livres da véspera: "Foi uma volta no limite absoluto. Depois do problema de caixa ontem [no monolugar], tínhamos muito terreno para recuperar. Sabia que teria de arriscar tudo nos setores técnicos do Madring para bater os Mercedes e a margem de 11 milésimos mostra bem como foi renhido. Arrancar da pole nesta pista é vital, mas amanhã a gestão de pneus vai ser um teste tremendo."

A desilusão pelo tempo perdido por uma fração de segundo foi evidente no rosto de Andrea Kimi Antonelli. Ainda assim, o jovem italiano sublinhou o ritmo consistente do monolugar e a importância de garantir a partida na primeira linha numa pista onde as ultrapassagens prometem ser uma tarefa hercúlea: "Dói sempre perder a pole por uma fração tão pequena de segundo, mas o carro esteve impecável durante todo o dia. Estar na primeira fila num circuito onde é difícil ultrapassar coloca-nos numa excelente posição para amanhã. A corrida é longa e o ritmo de corrida nos treinos deu-nos muita confiança."

Atrás da dupla da frente, Max Verstappen colocou o seu Red Bull no terceiro posto, a 14 centésimos da referência de Norris. O piloto neerlandês reconheceu a evolução do carro face às dificuldades sentidas na sexta-feira mas, na entrevista após a qualificação, apontou os desafios que o traçado urbano reserva para o Grande Prémio: "Fizemos progressos claros desde ontem [sexta-feira]. Ainda nos falta alguma estabilidade nas zonas mais lentas em comparação com a McLaren e a Mercedes, mas colocar o carro em terceiro e a apenas um décimo da frente é um resultado sólido. Amanhã a chave será a largada e a fiabilidade, porque os muros estão muito perto e não perdoam."

A Ferrari assegurou a segunda linha da grelha, com Lewis Hamilton a levar a melhor sobre Charles Leclerc por escassos seis milésimos, numa tabela onde George Russell (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren) ocupam o sexto e sétimo lugares, respetivamente.

Para a ronda deste domingo, o desenho técnico do Madring promete colocar à prova a gestão térmica dos pneus e a precisão dos pilotos, num circuito onde o erro custa caro e a partida ganha um peso determinante no resultado final.