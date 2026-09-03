Fábrica de Mangualde chegou aos dois milhões de veículos

O veículo número dois milhões produzido na fábrica de Mangualde, do grupo Stellantis, é um Citroën e-Berlingo Van. Este veículo é 100% elétrico, tem a cor cinzenta e destina-se a um cliente da região de Leiria, indicou o grupo, em nota. A fábrica com 60 anos de produção, tem feito a transição para a mobilidade elétrica e está a montar, desde junho, a nova smart compact van.

A história desta unidade industrial - que conta com 900 colaboradores diretos e mais um milhar de empregos indiretos – começa em 1962, tendo iniciado a produção do primeiro veículo dois anos depois, com o icónico 2 CV AZL, e ao longo dos períodos seguintes foi produzindo outros modelos lendários como o Citroën DS, o Méhari, o AX e o Saxo. E a 27 de julho de 1990 saiu das suas linhas o último 2 CV a ser produzido em todo o mundo.

No final dos anos 90 a fábrica entra na era do Citroën Berlingo e do Peugeot Partner e que permitiu ao grupo liderar as vendas nos comerciais ligeiros.

Na atualidade a produção deste tipo de veículos é feita nas versões térmicas e elétricas para a Peugeot com o Partner e o Rifter; para a Citroën com o Berlingo e o Berlingo Van; para a Opel com o Combo e o Combo Life; e para a Fiat com o Qubo e o Doblò.

A fábrica está a produzir 372 veículos/dia em três turnos, e a produção de 95% dos automóveis são para exportação.

Dados de 2025 indicam que 27% dos veículos produzidos em Portugal saem de Mangualde. Aliás, esta unidade foi a primeira que em Portugal produziu veículos de passageiros e comerciais ligeiros elétricos a bateria em grande escala, frisou a Stellantis.

Na atualidade o grande esforço está, desde junho, na introdução da nova smart compact van com a Citroën Berlingo First, a Fiat Doblò Easypro, a Opel Combo Start e o Peugeot Partner Active. Mangualde dispõe ainda de uma área dedicada à transformação e personalização das frotas.