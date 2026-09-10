“Formula 2030” antecipa design do Polestar 2 e Polestar 7

A visão futura do design da marca 100% elétrica Polestar foi confirmada pelo protótipo “Formula 2030”, integrado num projeto que visa assegurar a continuidade do crescimento do negócio e melhorar a rentabilidade, o projeto liga o design à performance, tecnologia e sustentabilidade.

Para já o que se sabe é que o “Formula 2030” antecipa elementos de design dos futuros modelos Polestar 2, que será lançado em meados de 2027, e do Polestar 7.

A linguagem do “Formula 2030” tem o “ADN” escandinavo e inclui os conhecidos faróis Dual Blade, o que permite identificar imediatamente um desenho Polestar.

A estreia mundial do protótipo acontecerá este ano, e haverá uma apresentação antecipada a parceiros na sede da empresa, em Gotemburgo, Suécia.

Polestar é uma marca de veículos elétricos de performance e está presente em 31 mercados globais na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Em comercialização a marca tem quatro modelos, sendo que o Polestar 7 - a ser lançado em 2028 - será construído na Europa.