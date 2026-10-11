Fórmula 1. Verstappen quebra a 'maldição' de Marina Bay e vence em Singapura

À décima tentativa, Max Verstappen riscou finalmente o traçado urbano de Marina Bay da curta lista de circuitos onde nunca tinha vencido na Fórmula 1. Numa exibição autoritária de gestão de ritmo e fiabilidade ao longo das 62 voltas, o piloto da Red Bull transformou este domingo (11 de outubro) a pole position conquistada na véspera num triunfo incontestável, cortando a meta com 7,335 segundos de vantagem sobre o Ferrari de Charles Leclerc.

Para o tricampeão mundial, a vitória representou o culminar de um fim de semana irrepreensível, no qual arrecadou igualmente a corrida Sprint e a 50.ª pole da carreira.

No parque fechado, o neerlandês não escondeu o alívio por quebrar o enguiço em solo asiático: "Foi finalmente o fim de semana perfeito aqui. Sempre disse que este era o Grande Prémio que faltava no currículo e que queria mesmo vencer. O carro esteve fantástico, o arranque correu exatamente como planeado e conseguimos gerir os pneus e a distância para o Charles sem sobressaltos."

Atrás do líder, a Ferrari ainda apostou, com Hamilton (em terceiro), numa estratégia diferente, ao arrancar com pneus médios. mas tal não resultou. Este teve parar mais cedo para trocar de pneus (os 'soft' revelaram-se os mais competitivos na prova) e ainda saiu prejudicado por não ter aproveitado uma paragem de boxes durante Virtual Safety Car. Esta foi uma opção do próprio Hamilton, assumiu ele mesmo no fim da corrida, tendo pedido desculpas à equipa na emissão rádio logo após ver a bandeira de xadrez.

Já a resposta de Charles Leclerc, logo no arranque atacou Verstappen mas foi incapaz de conseguir o primeiro lugar esbarrou na solidez do ritmo do Red Bull. O monegasco teve de se resignar ao segundo posto, reconhecendo a superioridade do rival logo após sair do monolugar: "Demos o nosso máximo, mas o Max esteve num nível intocável hoje. Tentámos prolongar o primeiro turno para criar alguma discrepância de pneus, mas a Red Bull esteve muito forte na tração e na gestão da degradação. São bons pontos, mas queríamos a vitória."