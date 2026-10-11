Fórmula 1. Verstappen quebra a 'maldição' de Marina Bay e vence em Singapura

À décima tentativa, Max Verstappen riscou finalmente o traçado urbano de Marina Bay da curta lista de circuitos onde nunca tinha vencido na Fórmula 1. Numa exibição autoritária de gestão de ritmo e fiabilidade ao longo das 62 voltas, o piloto da Red Bull transformou este domingo (11 de outubro) a pole position conquistada na véspera num triunfo incontestável, cortando a meta com 7,335 segundos de vantagem sobre o Ferrari de Charles Leclerc.
Para o tricampeão mundial, a vitória representou o culminar de um fim de semana irrepreensível, no qual arrecadou igualmente a corrida Sprint e a 50.ª pole da carreira.
No parque fechado, o neerlandês não escondeu o alívio por quebrar o enguiço em solo asiático: "Foi finalmente o fim de semana perfeito aqui. Sempre disse que este era o Grande Prémio que faltava no currículo e que queria mesmo vencer. O carro esteve fantástico, o arranque correu exatamente como planeado e conseguimos gerir os pneus e a distância para o Charles sem sobressaltos."
Atrás do líder, a Ferrari ainda apostou, com Hamilton (em terceiro), numa estratégia diferente, ao arrancar com pneus médios. mas tal não resultou. Este teve parar mais cedo para trocar de pneus (os 'soft' revelaram-se os mais competitivos na prova) e ainda saiu prejudicado por não ter aproveitado uma paragem de boxes durante Virtual Safety Car. Esta foi uma opção do próprio Hamilton, assumiu ele mesmo no fim da corrida, tendo pedido desculpas à equipa na emissão rádio logo após ver a bandeira de xadrez.
Já a resposta de Charles Leclerc, logo no arranque atacou Verstappen mas foi incapaz de conseguir o primeiro lugar esbarrou na solidez do ritmo do Red Bull. O monegasco teve de se resignar ao segundo posto, reconhecendo a superioridade do rival logo após sair do monolugar: "Demos o nosso máximo, mas o Max esteve num nível intocável hoje. Tentámos prolongar o primeiro turno para criar alguma discrepância de pneus, mas a Red Bull esteve muito forte na tração e na gestão da degradação. São bons pontos, mas queríamos a vitória."
O degrau mais baixo do pódio acabou por ser reclamado pelo líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli. O jovem italiano da Mercedes concluiu a prova a 24,573 segundos de Verstappen, num esforço notável em que teve de lidar não apenas com o desgaste extremo característico da humidade de Singapura, mas também com um susto técnico a meio da corrida, quando comunicou à boxe a suspeita de fuga de fluidos no habitáculo. O terceiro posto permitiu-lhe somar 15 pontos preciosos na caminhada rumo ao título mundial. "Foi uma corrida duríssima fisicamente e tivemos alguns momentos de incerteza a meio da prova no habitáculo, mas o objetivo era trazer o carro até ao fim e maximizar os pontos. Um pódio em Singapura no meu primeiro ano aqui é um resultado muito positivo na corrida ao título", resumiu o italiano.
Mais atrás, a luta pelo quarto posto viu a McLaren superiorizar-se em bloco ao Ferrari de Lewis Hamilton. Lando Norris cruzou a linha a 40,506 segundos do líder, seguido de perto pelo companheiro de equipa Oscar Piastri, quinto classificado a 49,644 segundos.
Hamilton acabou por cair para sexto posto, com uma desvantagem de 53,188 segundos, não conseguindo acompanhar o ritmo dos monolugares cor de laranja na fase final.
Já a mais de uma volta de diferença para a frente da corrida, Liam Lawson garantiu um sólido sétimo lugar com a Racing Bulls (+1:21,666s), seguido de perto pelo Audi de Nico Hülkenberg (+1:23,386s).
Um dos grandes protagonistas do dia foi George Russell: depois de largar do 19.º posto devido a penalizações decorrentes do acidente de sábado, o piloto britânico da Mercedes protagonizou uma recuperação agressiva para terminar em nono (+1:24,677s), colado à traseira de Hülkenberg.
O último ponto em disputa coube a Isack Hadjar, que fechou o lote dos dez primeiros no segundo Racing Bulls, a 1:30,862s do topo.
A corrida ficou ainda marcada por quatro desistências, destacando-se a paragem forçada de Gabriel Bortoleto com problemas de caixa no Audi, incidente que motivou o único período de Virtual Safety Car da noite e, como referido, baralhou momentaneamente as estratégias de quem ainda não tinha passado pelas boxes.