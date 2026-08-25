Google lança o Motion Assist no Android 17 para combater o enjoo em movimento

A Google começou a disponibilizar uma nova funcionalidade de acessibilidade e bem-estar digital chamada Motion Assist para dispositivos com o Android 17.

Desenhada para mitigar o enjoo de movimento — a sensação de desconforto que surge ao utilizar, por exemplo, um smartphone num veículo em movimento —, a ferramenta está a ser lançada de forma progressiva e deverá aparecer primeiro nos novos modelos Pixel 11.

O recurso funciona através da exibição de dicas visuais subtis nos rebordos do ecrã que acompanham o movimento do veículo, ajudando a reduzir o conflito sensorial entre o que os olhos veem e o que o ouvido interno sente.

Segundo a imprensa especializada, os utilizadores poderão configurar o Motion Assist para ser ativado automaticamente quando o telemóvel deteta que se encontra em trânsito, ou controlá-lo manualmente através de um mosaico dedicado nas Definições Rápidas. Além disso, a ferramenta oferece opções de personalização para ajustar a cor, a forma, a opacidade e a aleatoriedade dos indicadores visuais.

Diferente de testes anteriores que dependiam de permissões genéricas de sobreposição de ecrã (o que impedia a visualização sobre elementos do sistema), a nova implementação da Google beneficia de alterações profundas ao nível da API do sistema operativo no Android 17. Isto permite que os pontos dinâmicos sejam exibidos sem restrições sobre qualquer aplicação ou elemento da interface, incluindo a barra de estado, notificações e painéis de sistema.

Embora esta novidade marque a chegada de uma solução nativa e integrada ao ecossistema Android, a Apple já disponibiliza uma ferramenta semelhante — batizada de Vehicle Motion Cues — nos seus dispositivos móveis com iOS há alguns anos.