Guia Prático: O que precisa de saber para usar Diesel Ecológico (HVO100) em Portugal

O que é o HVO100?
Origem: Combustível para motores a gasóleo produzido a partir de resíduos orgânicos, como óleos alimentares usados e gorduras animais.
Classificação: É um combustível sintético/parafínico do tipo drop-in, o que significa que pode ser usado diretamente nos motores a gasóleo sem necessidade de qualquer alteração mecânica.
Norma europeia: Identificado na bomba pela etiqueta de homologação XTL e pela norma EN 15940.
1. Que carros podem usar HVO100?
Como saber se o seu carro é compatível:
Símbolo XTL: Abra a tampa do depósito do combustível. Se encontrar um pequeno autocolante quadrado com as letras XTL, o seu veículo está 100% homologado de fábrica.
Ano do veículo: A grande maioria dos automóveis a gasóleo produzidos a partir de 2015/2018 (motores Euro 5 e Euro 6) está certificada para utilizar este combustível.
Marcas com compatibilidade confirmada:
Grupo Stellantis: Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat (motores BlueHDi e Multijet).
BMW / Mini: Todos os modelos a gasóleo produzidos desde 2015.
Grupo Volkswagen: VW, Audi, Seat, Škoda e Cupra (motores TDI mais recentes).
Outras marcas: Volvo, Toyota (Land Cruiser e Hilux recentes), Mercedes-Benz, Renault e Ford (em modelos selecionados).
Posso misturar com gasóleo normal (B7)? Sim. O HVO100 é totalmente miscível com o gasóleo fóssil tradicional. Pode atestar com HVO100 mesmo que ainda tenha combustível normal no depósito, em qualquer proporção.
2. Onde se pode abastecer em Portugal?
Em Portugal, a venda ao público de HVO100 puro (100% renovável) está concentrada em redes específicas:
Repsol (Diesel Nexa 100% Renovável):
Onde encontrar: É a rede com maior expansão no país, presente em mais de 70 postos de abastecimento.
Localizações chave: Áreas de serviço das principais autoestradas (como a A1 em Antuã e Santarém, e a A2), além de postos urbanos e regionais em Aveiro, Leiria, Batalha, Portimão e na Grande Lisboa.
Identificação: Bombas diferenciadas com imagem rosa e a marca Nexa.
PRIO (Zero Diesel HVO):
Onde encontrar: Disponível em postos selecionados da rede PRIO.
Localizações chave: Eixo da A25, zonas industriais e postos de logística como Carcavelos e Vila Amélia.
Galp, BP e Shell:
Atenção: Atualmente não vendem HVO100 puro ao cliente particular nas bombas em Portugal. A Galp utiliza a sua produção para frotas empresariais (B2B) e incorpora percentagens de HVO diretamente no gasóleo aditivado (Evologic), mas não em formato 100% puro.
3. Quanto custa e qual o impacto financeiro?
Preço por litro:
O HVO100 custa, em média, mais 0,15 € a 0,25 € por litro do que o gasóleo simples tradicional (B7).
O seu valor situa-se num patamar semelhante (ou ligeiramente superior) ao dos combustíveis aditivados premium.
Consumo e rendimento:
Consumo: O consumo de combustível mantém-se praticamente idêntico ao do gasóleo normal.
Desempenho: Apresenta um índice de cetano muito mais elevado (~70 vs ~51 do gasóleo normal), o que proporciona um arranque a frio mais suave e um funcionamento do motor mais silencioso.
4. Principais vantagens mecânicas e ambientais
Redução de CO2: Diminuição até 90% das emissões no ciclo de vida (do poço à roda).
Menos avarias no FAP: Como não contém enxofre nem aromáticos, a combustão é muito mais limpa, gerando substancialmente menos fuligem. Isto reduz o entupimento do Filtro de Partículas (FAP) e da válvula EGR.
Maior durabilidade: Não atrai água como o biodiesel tradicional (FAME), o que evita a criação de lamas no depósito e prolonga a vida útil dos injetores.
Resumo em 3 Pontos para o Leitor
Verifique: Procure a sigla XTL na tampa do depósito ou no manual do seu automóvel. (Atenção, a sigla pode não existir e o motor ser compatível -- caso de muitos motores do grupo Stellantis. Em caso de dúvida, contacte o concessionário.)
Abasteça: Encontre um posto Repsol (Nexa) ou PRIO (Zero Diesel).
Pague: Conte com um acréscimo de cerca de 15 a 25 cêntimos por litro em relação ao gasóleo simples, ganhando em sustentabilidade e saúde mecânica do motor.
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