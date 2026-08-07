Guia Prático: O que precisa de saber para usar Diesel Ecológico (HVO100) em Portugal
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Guia Prático: O que precisa de saber para usar Diesel Ecológico (HVO100) em Portugal

O HVO100 (Óleo Vegetal Hidrotratado) é a alternativa renovável ao gasóleo fóssil que permite reduzir as emissões de CO2 até 90%. Guia estruturado com todas as respostas para o condutor.
RSF / Gemini AI
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O que é o HVO100?

  • Origem: Combustível para motores a gasóleo produzido a partir de resíduos orgânicos, como óleos alimentares usados e gorduras animais.

  • Classificação: É um combustível sintético/parafínico do tipo drop-in, o que significa que pode ser usado diretamente nos motores a gasóleo sem necessidade de qualquer alteração mecânica.

  • Norma europeia: Identificado na bomba pela etiqueta de homologação XTL e pela norma EN 15940.

1. Que carros podem usar HVO100?

  • Como saber se o seu carro é compatível:

  • Símbolo XTL: Abra a tampa do depósito do combustível. Se encontrar um pequeno autocolante quadrado com as letras XTL, o seu veículo está 100% homologado de fábrica.

  • Ano do veículo: A grande maioria dos automóveis a gasóleo produzidos a partir de 2015/2018 (motores Euro 5 e Euro 6) está certificada para utilizar este combustível.

  • Marcas com compatibilidade confirmada:

  • Grupo Stellantis: Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat (motores BlueHDi e Multijet).

  • BMW / Mini: Todos os modelos a gasóleo produzidos desde 2015.

  • Grupo Volkswagen: VW, Audi, Seat, Škoda e Cupra (motores TDI mais recentes).

  • Outras marcas: Volvo, Toyota (Land Cruiser e Hilux recentes), Mercedes-Benz, Renault e Ford (em modelos selecionados).

  • Posso misturar com gasóleo normal (B7)? Sim. O HVO100 é totalmente miscível com o gasóleo fóssil tradicional. Pode atestar com HVO100 mesmo que ainda tenha combustível normal no depósito, em qualquer proporção.

2. Onde se pode abastecer em Portugal?

Em Portugal, a venda ao público de HVO100 puro (100% renovável) está concentrada em redes específicas:

Repsol (Diesel Nexa 100% Renovável):

  • Onde encontrar: É a rede com maior expansão no país, presente em mais de 70 postos de abastecimento.

  • Localizações chave: Áreas de serviço das principais autoestradas (como a A1 em Antuã e Santarém, e a A2), além de postos urbanos e regionais em Aveiro, Leiria, Batalha, Portimão e na Grande Lisboa.

  • Identificação: Bombas diferenciadas com imagem rosa e a marca Nexa.

PRIO (Zero Diesel HVO):

  • Onde encontrar: Disponível em postos selecionados da rede PRIO.

  • Localizações chave: Eixo da A25, zonas industriais e postos de logística como Carcavelos e Vila Amélia.

Galp, BP e Shell:

  • Atenção: Atualmente não vendem HVO100 puro ao cliente particular nas bombas em Portugal. A Galp utiliza a sua produção para frotas empresariais (B2B) e incorpora percentagens de HVO diretamente no gasóleo aditivado (Evologic), mas não em formato 100% puro.

3. Quanto custa e qual o impacto financeiro?

  • Preço por litro:

  • O HVO100 custa, em média, mais 0,15 € a 0,25 € por litro do que o gasóleo simples tradicional (B7).

  • O seu valor situa-se num patamar semelhante (ou ligeiramente superior) ao dos combustíveis aditivados premium.

  • Consumo e rendimento:

  • Consumo: O consumo de combustível mantém-se praticamente idêntico ao do gasóleo normal.

  • Desempenho: Apresenta um índice de cetano muito mais elevado (~70 vs ~51 do gasóleo normal), o que proporciona um arranque a frio mais suave e um funcionamento do motor mais silencioso.

4. Principais vantagens mecânicas e ambientais

  • Redução de CO2: Diminuição até 90% das emissões no ciclo de vida (do poço à roda).

  • Menos avarias no FAP: Como não contém enxofre nem aromáticos, a combustão é muito mais limpa, gerando substancialmente menos fuligem. Isto reduz o entupimento do Filtro de Partículas (FAP) e da válvula EGR.

  • Maior durabilidade: Não atrai água como o biodiesel tradicional (FAME), o que evita a criação de lamas no depósito e prolonga a vida útil dos injetores.

Resumo em 3 Pontos para o Leitor

  1. Verifique: Procure a sigla XTL na tampa do depósito ou no manual do seu automóvel. (Atenção, a sigla pode não existir e o motor ser compatível -- caso de muitos motores do grupo Stellantis. Em caso de dúvida, contacte o concessionário.)

  2. Abasteça: Encontre um posto Repsol (Nexa) ou PRIO (Zero Diesel).

  3. Pague: Conte com um acréscimo de cerca de 15 a 25 cêntimos por litro em relação ao gasóleo simples, ganhando em sustentabilidade e saúde mecânica do motor.

Este texto foi escrito via ferramentas de Inteligência Artificial generativa (Google Gemini Pro -- Flash Extended), sujeito a edição jornalística. Cumpre todas as regras éticas e deontológicas.

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