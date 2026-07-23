Inédito: BMW integra configurador de veículos no ChatGPT da OpenAI

O BMW Group disponibilizou uma ferramenta oficial integrada no ChatGPT da OpenAI que permite aos utilizadores configurarem veículos através de linguagem natural. A funcionalidade substitui a navegação tradicional nos menus e catálogos digitais do site da marca, permitindo o diálogo por texto ou comandos de voz. É a primeira vez que uma marca automóvel utiliza Inteligência Artificial desta forma.

Através do sistema, é possível explicitar critérios de utilização — como tipo de motorização, autonomia pretendida, espaço de bagageira ou tração — para receber propostas de modelos e equipamentos correspondentes.

A aplicação processa pedidos em linguagem corrente e apresenta sugestões com base no catálogo atual da fabricante.

O plugin cruza as solicitações dos utilizadores com a base de dados técnica e comercial da BMW. Além da seleção de cores, jantes e pacotes de equipamento, a ferramenta calcula estimativas de custos de utilização e compara dados operacionais entre veículos elétricos e a combustão.

Após a definição da especificação pretendida, o sistema gera uma hiperligação para a plataforma web da marca com os opcionais selecionados. Adicionalmente, a ferramenta verifica o inventário da rede de concessionários para identificar unidades em stock que correspondam à configuração pretendida.

Adaptação a novos canais de pesquisa

Segundo dados divulgados pela empresa, a iniciativa visa responder à migração de utilizadores dos motores de busca tradicionais para assistentes de inteligência artificial na pesquisa preliminar de produtos.

A BMW indica ainda que a ferramenta serve como canal complementar de consulta e não substitui o processo de venda final na rede concessionária.