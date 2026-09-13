IVECO e Toyota desenvolvem motorizações a células de combustível a hidrogénio

Não é só de eletricidade que é feito o desenvolvimento das novas motorizações, nomeadamente para os veículos pesados. A IVECO e a Toyota estão a desenvolver para camiões pesados de última geração, um sistema e alimentação com células de combustível a hidrogénio. Este projeto é feito no âmbito do Empower – Horizont Europe, financiado pela União Europeia, que visa a redução de emissões por parte dos veículos pesados.

A Toyota irá fornecer o sistema de células de combustível para os FCEV (veículo elétrico a pilha de combustível) de nova geração da IVECO. Esta empresa faz o desenvolvimento, integração e validação dos veículos. Refere a companhia, em nota, que este projeto apresenta melhorias significativas dos indicadores-chave de desempenho, em comparação com os camiões de células de combustível de primeira geração.

Os camiões IVECO S-eWay Fuel Cell estão equipados com células de combustível da Toyota, com uma potência total de 300kW e, a par de melhor eficiência, conseguem autonomia que se estende a 900km, e durabilidade que chega às 25 mil horas de funcionamento.

Neste novo projeto, o veículo passou a ter menos peso, com a necessidade de apenas metade da capacidade da bateria anterior.

Referem estas marcas que a tecnologia da célula de combustível permite alargar as operações para o transporte comercial em grande escala.

Os ensaios do novo veículo decorrerão durante este final do ano, e as condições operacionais em ensaios de estrada acontecerão no primeiro semestre de 2027.

Entretanto, a IVECO, através do Empower, tem em estudo um novo camião de demonstração elétrico a bateria. Neste projeto, a tecnologia de células de combustível a hidrogénio complementa as soluções elétricas a bateria e de combustíveis renováveis.