Jaguar revela o Type 01 em Nova Iorque e confirma rutura radical com o seu passado

A Jaguar apresentou mundialmente, em Nova Iorque, o novo Type 01, o primeiro modelo de produção da sua nova era totalmente elétrica e o automóvel mais potente alguma vez construído pela marca britânica.

Com linhas que o fabricante define como tendo sido esculpidas a partir de uma folha em branco e proporções de grande turismo de quatro portas, o veículo materializa a controversa linguagem estética estreada no protótipo Type 00 e marca uma rotura definitiva com os segmentos convencionais onde a insígnia competiu nas últimas décadas.

Assente na nova arquitetura dedicada Jaguar Electric Architecture (JEA), o Type 01 recorre a um sistema elétrico de 850V e disponibiliza uma potência que atinge os 1030 CV.

A marca anuncia uma autonomia máxima em ciclo WLTP de até 720 quilómetros, suportada por carregamentos rápidos em corrente contínua a 350 kW capazes de repor 321 quilómetros em 13 minutos.

Concebido, desenvolvido e produzido no Reino Unido, o modelo adota uma silhueta de tejadilho rebaixado, capô longo e total ausência de óculo traseiro tradicional.

A designação "Type 01" resume a nova lógica de nomenclatura: "Type" evoca referências históricas como o E-type e o XJS, "0" assinala as emissões nulas e "1" indica o primeiro elemento desta nova geração, segundo nota de imprensa.

A estreia global decorreu no espaço STORIED, no distrito criativo de Chelsea, e serviu também para oficializar a atriz Florence Pugh como primeira embaixadora desta nova fase da Jaguar.

A escolha do evento reflete o novo rumo estratégico: em vez de disputar o mercado de frotas e o segmento executivo direto com as berlinas alemãs, a Jaguar assume um modelo de negócio assente em volumes reduzidos e margens elevadas, posicionando-se junto de um público vanguardista e com elevado património.

Esta estratégia tem, no entanto, elevados riscos industriais e comerciais. Além de alienar a sua base tradicional de clientes ao romper em absoluto com a matriz estética clássica, a Jaguar chega à eletrificação total num período de arrefecimento da procura global por elétricos de luxo e após um hiato comercial sem modelos de combustão à venda.

Além disso, a estética adotada está longe de ser consensual.

As encomendas do Jaguar Type 01 abrem no início de 2027, com as primeiras entregas a clientes planeadas para o segundo semestre desse ano.

Em Portugal, o preço indicativo de venda ao público arranca nos 165.000 euros, segundo nota de imprensa.