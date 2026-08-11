Jeep Compass First Edition e as viagens sem stress

Nesta crónica apenas falamos do e-hybrid, mas o Compass também pode ser full eletric, com cerca de 500km de autonomia, ou plug-in hybrid, com 82km de autonomia, ou ainda um desportivo com tração total, com 230cv de potência.

O teste foi feito num MHEV, sem ansiedade de carregamento de eletricidade, e num C-SUV, que nos últimos 20 anos vendeu 2,5 milhões de unidades em todo o mundo. Um sucesso que a nova geração pretende continuar.

No exterior, o Compass ganhou estilo com uma frente dominada pela grelha de sete ranhuras, enquanto a traseira ganhou óticas horizontais unidas por uma barra luminosa que é visível a toda a largura da mala.

No interior impera o requinte, sem esquecer que este é um veículo com espírito de aventura para o off-road, embora dê mais nas vistas em cidade. Os vários packs adaptam-se ao bolso do comprador, que tanto pode optar pelo Convenience, pelo Premium ou pelo ADAS - foi com este pack que testámos o veículo. Temos aquilo que as melhores marcas oferecem, desde o sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, a travagem de emergência ativa com deteção de peões e ciclistas, para além da regulação automática de máximos, o aviso de colisão frontal, o cruise control adaptativo com aviso de proximidade, o aviso de transposição de faixa de rodagem. Já o pack Convenience dá o sistema de sensores laterais ou a inibição do uso indevido dos pedais e o pack Premium tem o seu forte na iluminação ambiente com cor personalizada, o carregador wireless para o telemóvel, ou o sistema de som. Há ainda o teto de abrir panorâmico como equipamento opcional.

De série o Compass é entregue com um sistema de infoentretenimento com ecrã de 16 polegadas, com wireless Carplay e Android Auto. Os faróis médios e máximos automáticos, o ar condicionada bi-zona, o para-brisas aquecido, os faróis em LED Matrix, o cruise control adaptativo, a condução assistida de nível 2, a câmara de estacionamento traseira e o sistema Select-Terrain para pisos irregulares.

O PVP para o modelo que testámos não é para todos: um pouco mais de 49 mil euros.

Ficha técnica:

Jeep Compass First Edition 1.2

Potência do motor de combustão: 145 cv

Potência do motor elétrico: 21 kW

Binário total: 230 Nm

Velocidade máxima: 188 km/h

Aceleração dos 0 aos 100 km/h: 10,3 segundos

Motor: Mild Hybrid

Caixa de velocidade: AUT6

Consumo 100 km (WLTP): 5,6 L

Autonomia: 800 km

PVP desta versão: 49.187 euros, dos quais 6.600 euros em opcionais