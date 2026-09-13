Kia relança XCeed com motor a gasolina

Enganou-se quem disse que os clientes se estão a afastar dos motores a combustão. A prova está no restyling de um dos carros mais vendidos pela sul-coreana Kia, representada em Portugal pela Astara, com a terceira geração do XCeed.
Com três versões, Dynamic, Drive e Tech, com motor a gasolina 1.0 T-GDi e 115cv de potência, tem um ponto forte no PVP de entrada que se fixa em 25.490 euros. Mas a versão Tech tem um preço nos 30.490 mil euros para particulares, sendo que o sistema de propulsão inclui tecnologia mild-hybrid e vem com uma caixa de sete velocidades com dupla embraiagem (DCT).
A oferta da Kia em Portugal é composta por 18 modelos, cobrindo quase todos os segmentos de mercado, e optou por não fazer um carro novo, mas antes melhorar e atualizar um modelo que volta a fazer prova de vida.
As mudanças percetíveis começam no design e na silhueta de crossover que pretende disputar o mercado mais competitivo nos automóveis ligeiros, o segmento C.
O capô foi resenhado, assim como o para-choques e as grelhas, com o “tiger noise” mais fino, os faróis passaram a verticais (design a marcar o futuro PV7) e as jantes a marcarem a identidade visual com quatro raios.
O portão da bagageira tem igualmente um novo desenho, com uma curvatura ao nível do tejadilho que dá a sensação de maior agilidade. O interior está mais simples, embora com mais funcionalidades, nomeadamente a nível das ajudas à condução. O seletor de velocidades é novo e faz lembrar uma alavanca de um pequeno bimotor, enquanto o volante recebeu atualizações.
A nível tecnológico a diferença foi feita no ecrã tátil multimodo, para acesso ao sistema de infoentretenimento e climatização.
Todas as versões têm um ecrã duplo, os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, câmara traseira, sensores para estacionamento, máximo automáticos, cruise control, entre outros sistemas.
A Kia App tem funcionalidades de acesos à distância. O mais impressionante é o conjunto de sistema de apoio à condução, para além de um pormenor de grande relevante e que é aposição de condução, que está ligeiramente elevada, o que permite uma excelente visualização do espaço que circunda o veículo.
Entre os equipamentos de ajudas à condução destacamos o sistema de alerta perante distrações da condução, o sistema de alerta de colisão, incluindo a função de cruzamentos à esquerda, o alerta de saída de faixa de rodagem, o assistente ao limite de velocidade e o sistema de alerta para a pressão dos pneus.
A apresentação dinâmica relativamente reduzida permitiu, sobretudo, testar as alterações introduzidas na suspensão traseira Multilink e a redução do ruído a bordo, assim como a insonorização a velocidades médias.
O nosso texte foi essencialmente feito em cidade e a reação do veículo esteve ao melhor nível. E não tendo uma aspiração desportiva, a começar pela aceleração que faz 11,6 segundos dos 0 aos 100km/h no caso do MHEV, e ligeiramente pior nas outras duas versões, o XCeed responde mecanicamente e em termos de conforto está ao nível de um segmento superior.
A garantia é a tradicional da marca e prolonga-se por sete anos ou 150 mil quilómetros.
A Kia espera vendas da ordem das 8500 viaturas este ano, considerando todos os modelos, mais 11% em termos homólogos, e as novidades não ficam por aqui, pois a EV4 tem o mesmo preço do EV3, e para dezembro é esperada uma van de passageiros com sete lugares, a PV5, e que incluirá um modelo adaptado ao transporte de cadeiras de rodas.