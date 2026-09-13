Kia relança XCeed com motor a gasolina

Enganou-se quem disse que os clientes se estão a afastar dos motores a combustão. A prova está no restyling de um dos carros mais vendidos pela sul-coreana Kia, representada em Portugal pela Astara, com a terceira geração do XCeed.

Com três versões, Dynamic, Drive e Tech, com motor a gasolina 1.0 T-GDi e 115cv de potência, tem um ponto forte no PVP de entrada que se fixa em 25.490 euros. Mas a versão Tech tem um preço nos 30.490 mil euros para particulares, sendo que o sistema de propulsão inclui tecnologia mild-hybrid e vem com uma caixa de sete velocidades com dupla embraiagem (DCT).

A oferta da Kia em Portugal é composta por 18 modelos, cobrindo quase todos os segmentos de mercado, e optou por não fazer um carro novo, mas antes melhorar e atualizar um modelo que volta a fazer prova de vida.