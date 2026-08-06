KTM prepara ofensiva no segmento desportivo com duas novas carenadas

A KTM prepara-se para reforçar a sua presença no mercado das motos desportivas carenadas. A confirmação oficial veio da própria liderança da marca austríaca: Gottfried Neumeister, CEO da empresa, revelou que estão a caminho dois novos modelos de média e baixa cilindrada, designados 790 RC e 490 RC.

"A 990 veio primeiro e vamos ter uma 790 e uma 490", afirmou Gottfried Neumeister, numa entrevista concedida durante a passagem do campeonato pelo Grande Prémio da Chéquia de MotoGP.

A decisão surge num momento de viragem para o construtor de Mattighofen. Após a descontinuação da icónica RC8 em 2015 e da recente saída da RC 390 de vários mercados europeus, a marca deu o primeiro sinal de regresso ao segmento supersport com o lançamento da topo de gama 990 RC R, a que o CEO se referia.

Agora, a estratégia passa por construir uma família completa de desportivas para rivalizar com a forte concorrência asiática e europeia.

No patamar intermédio posicionar-se-á a KTM 790 RC. O modelo utilizará como base a plataforma técnica e o motor bicilíndrico em linha LC8c da recente 790 Duke. Esta proposta visa competir diretamente na concorrida classe Middleweight Sportbike, defrontando rivais como a Yamaha R7, a Aprilia RS 660 e a Triumph Daytona 660, além de servir de base para homologação em campeonatos de velocidade como o BSB e o WorldSBK.

Para a classe de acesso e titulares da licença A2, a aposta recai na KTM 490 RC. Ao contrário da 450 RC comercializada no mercado chinês (desenvolvida sobre a base CFMoto), esta nova 490 RC está a ser co-desenvolvida na Índia em parceria estratégica com a Bajaj.

O modelo contará com uma nova arquitetura de dois cilindros em linha, desenhada para rivalizar diretamente com a Kawasaki Ninja 500 e a Aprilia RS 457.

Com esta estratégia, a KTM reforça o seu compromisso com as motos de estrada de cariz desportivo, complementando o investimento continuado na sua estrutura de MotoGP, cuja permanência no campeonato do mundo está já assegurada para os próximos anos.