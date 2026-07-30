Leapmotor A05 com tecnologia "para todos"

China é o mercado de criação e também foi o mercado de apresentação do novo elétrico Leapmotor A05, e que, entre nós, é representado pela Stellantis. O objetivo do construtor chinês é apresentar um hatchback compacto e que tem todas as tecnologias, incluindo algumas que estão apenas acessíveis ao segmento premium.

Aquilo que se sabe deste veículo é que tem 510km de autonomia elétrica, embora ainda não esteja concluída a homologação WLTP, e é um veículo com 4,175 metros de comprimento e 1,560 metros de altura. O estilo é considerado clean e segue o design de outros modelos Leapmotor. A conectividade é um dos seus pontos fortes, para além de todas as tecnologias de segurança, dentro da ótica da “democratização da mobilidade elétrica inteligente”. Não há preços fora da China para este modelo.

Em Portugal, a marca comercializa os modelos B01, B10, C16, C10, C11, C01 e T03. A empresa Leapmotor, com sede em Hangzhou, na província chinesa de Zhejiang, tem um palmarés assinalável na tecnologia automotiva, nomeadamente com a primeira tecnologia produzida em massa no setor de integração de baterias CTC no chassis, a par de ter lançado a primeira arquitetura eletrónica e elétrica integrada centralmente “quatro em um” do setor.