Leroy Merlin e Helexia lançam primeira rede de carregamento de veículos elétricos com fim social

A Leroy Merlin, empresa do setor de bricolage e construção, em parceria com a Helexia, do grupo Voltalia, lançou a primeira rede de carregamento de veículos elétricos em Portugal com um propósito social.

Esta iniciativa não só promove a mobilidade sustentável, mas também apoia a comunidade através do programa ReCria.

De acordo com um comunicado conjunto, agora, ao carregar um veículo elétrico em uma loja Leroy Merlin, cada utilizador contribui para a recuperação de habitações de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Leroy Merlin e a Helexia prometem doar uma parte das receitas geradas pelos carregamentos para o programa, que mobiliza empresas e colaboradores em ações de reabilitação de casas e instituições sociais.

A rede de carregamento, desenvolvida em conjunto, está disponível em 15 lojas em todo o país, com mais de 90 pontos de carregamento.

Desde o seu lançamento, já foi utilizada por mais de 10 mil pessoas, contabilizando mais de 500 mil sessões de carregamento.

O programa ReCria visa não apenas intervenções pontuais, mas a criação de um impacto duradouro nas comunidades. Através da recuperação de habitações degradadas e da melhoria de espaços em instituições sociais, o programa responde a necessidades concretas, promovendo a colaboração entre empresas e parceiros sociais.

Citado no documento, João Lavos, Diretor de Impacto Positivo na Leroy Merlin, afirma que ao estabelecer a parceria com a Helexia, "transformamos um simples ato de mobilidade sustentável numa ação direta de impacto social".

João Guerra, da Helexia, acrescenta que o objetivo é "que cada carregamento represente mais do que mobilidade sustentável. Com esta iniciativa pioneira, cada utilização da rede gera impacto social, contribuindo diretamente para o ReCria", finaliza.