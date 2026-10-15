Max Verstappen corre em Portimão este fim de semana e prova terá transmissão gratuita

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, recebe esta sexta-feira e sábado, 16 e 17 de outubro, a ronda de encerramento da temporada de 2026 do GT World Challenge Europe. O grande destaque do fim de semana reside na participação de Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, que troca o monolugar por um carro de GT para disputar a corrida de resistência de três horas em solo português.

Recém-saído de duas vitórias consecutivas na F1, nos Grandes Prémios do Bahrein e de Singapura, o piloto neerlandês vai alinhar ao volante de um Mercedes-AMG GT3 EVO da Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Verstappen partilhará a condução com os britânicos Ben Barnicoat e Chris Lulham na prova marcada para sábado, com início às 17h00.

A grelha de partida reúne 61 automóveis e integra outros nomes de relevo do desporto motorizado internacional, entre os quais Valentino Rossi, nove vezes campeão do mundo de motociclismo, que tripula um BMW da Team WRT. Entre os concorrentes confirmados constam ainda Arthur Leclerc e o antigo piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin.

A representação nacional conta com dois pilotos: Henrique Chaves, aos comandos de um Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO da Walkenhorst Motorsport, e Guilherme de Oliveira, num McLaren da Optimum Motorsport.

Em declarações divulgadas em nota de imprensa pela DAZN, Henrique Chaves sublinhou que "correr em casa é sempre especial, e ter a oportunidade de o fazer no campeonato de GT mais competitivo do mundo torna este fim de semana ainda mais extraordinário". O piloto português acrescentou que, apesar da presença de nomes como Verstappen e Rossi, "dentro de pista, o objetivo é sempre o mesmo: lutar pela vitória".

A qualificação e a corrida serão transmitidas em direto e gratuitamente pela DAZN a nível global (com exceção de mercados específicos como Austrália, Reino Unido, Itália, Alemanha e Países Baixos) para todos os utilizadores registados na plataforma ou aplicação móvel. A sessão de qualificação tem início na sexta-feira, às 17h55, enquanto a corrida de sábado arranca às 17h00, ambas com comentários em português a cargo de Miguel Roriz e Bernardo Chaves.