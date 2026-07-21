Mercedes-Maybach Classe S. Quando o luxo já é algo superlativo

Chegamos a um ponto onde o luxo é difícil de explicar, onde o limite parece ser o céu e onde o “mais” é com M maiúsculo. Descrevemos o Mercedes Maybach Classe S, um automóvel feito apenas para alguns.

Em termos sucintos, vamos ter a maior renovação de sempre do Maybach Classe S, com superfícies e interações digitais refinadas, com o MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) a ser integrado num Maybach pela primeira vez, novos motores eletrificados de seis e oito cilindros e ainda uma assinatura excecional no exterior a nível de iluminação, incluindo ainda acabamentos à medida do proprietário.

Lembremos que a MB tem 140 anos de história, e o Maybach, a expressão de excelência dentro da marca, tem 105 anos. Há muita experiência técnica e muita emoção na criação de soluções.

Entre as grandes alterações neste novo Maybach S está a grelha, que é 20% maior e tem um contorno luminoso, e a palavra Maybach está iluminada dentro da moldura da grelha.

Os faróis de dupla estrela têm toques de ouro rosa, e todas as jantes têm uma estrela MB alinhada, pois foi montada sobre um mecanismo de rolamento de esferas, o que faz com que fique sempre na vertical. No interior temos um cockpit que mais parece um lounge, e que é acompanhado pelo MBUX Superscreen. Os acabamentos interiores têm novas madeiras, para além de que tudo o que é digital é fluido. Há estofos em tecido, o que acontece pela primeira vez neste modelo, enquanto se mantém a personalização nos acabamentos via combinações de pele, costuras, bordados e acabamentos personalizados.