Mercedes-Maybach Classe S. Quando o luxo já é algo superlativo

Chegamos a um ponto onde o luxo é difícil de explicar, onde o limite parece ser o céu e onde o “mais” é com M maiúsculo. Descrevemos o Mercedes Maybach Classe S, um automóvel feito apenas para alguns.
Em termos sucintos, vamos ter a maior renovação de sempre do Maybach Classe S, com superfícies e interações digitais refinadas, com o MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) a ser integrado num Maybach pela primeira vez, novos motores eletrificados de seis e oito cilindros e ainda uma assinatura excecional no exterior a nível de iluminação, incluindo ainda acabamentos à medida do proprietário.
Lembremos que a MB tem 140 anos de história, e o Maybach, a expressão de excelência dentro da marca, tem 105 anos. Há muita experiência técnica e muita emoção na criação de soluções.
Entre as grandes alterações neste novo Maybach S está a grelha, que é 20% maior e tem um contorno luminoso, e a palavra Maybach está iluminada dentro da moldura da grelha.
Os faróis de dupla estrela têm toques de ouro rosa, e todas as jantes têm uma estrela MB alinhada, pois foi montada sobre um mecanismo de rolamento de esferas, o que faz com que fique sempre na vertical. No interior temos um cockpit que mais parece um lounge, e que é acompanhado pelo MBUX Superscreen. Os acabamentos interiores têm novas madeiras, para além de que tudo o que é digital é fluido. Há estofos em tecido, o que acontece pela primeira vez neste modelo, enquanto se mantém a personalização nos acabamentos via combinações de pele, costuras, bordados e acabamentos personalizados.
O redesenho do interior começou no volante e foi até à consola central, com elementos digitais e analógicos em harmonia. Na consola central temos um suporte de telefone, com carregamento integrado, e os acabamentos são em madeira de carvalho ou madeira âmbar castanha, de acordo com o gosto de quem paga. No exterior temos portas automáticas e um compartimento de refrigeração para as taças de champanhe prateadas.
Os novos motores de oito e 10 cilindros são apoiados por tecnologia mild-hybrid para a recuperação de energia, sendo que para determinados mercados continua a ser possível encomendar veículos com motores V12.
A inteligência artificial está centrada no MB.OS e há novidades a nível de gráficos e passa a ter um assistente virtual MBUX alimentado por IA Generativa e, claro as atualizações são over-the-air.
As jantes são forjadas e multirraios, com 21 polegadas e num acabamento dourado. Há também jantes de 20 polegadas que são forjadas polidas.
Ainda a nível de motorização o destaque vai para a tecnologia híbrida EQ, com motor a gasolina, enquanto os primeiros 100 km podem ser de autonomia elétrica. A performance é ajudada por uma cabeça de cilindro otimizada com portas de admissão e escape redesenhados, a par de um novo veio de admissão.
A marca destaca a otimização adicional do processo de combustão e dos pós tratamento dos gases de escape, juntamente com o isolamento aprimorado para o amortecimento do ruído e vibração. E, na motorização de seis cilindros temos a versão híbrida plug-in que é acompanhada por um motor elétrico potente. E os consumos anunciados são razoáveis, já que o veículo com a bateria descarregada consumirá 8,8 l aos 100 km/h, indica o fabricante.
Para o superior conforto o Maybach tem uma suspensão pneumática com amortização inteligente e preditiva, e que utiliza a informação ”car-to-X” proveniente de outros Mercedes que circulem à frente (e tenham o mesmo sistema), e transmitida em tempo real para o Mercedes-Benz Intelligent Cloud. O modelo permite ao sistema antecipar o estado da estrada e ajustar a suspensão eletronicamente para uma viagem mais silenciosa e menor vibração.
O conforto nos bancos traseiros é relevante neste veículo que é usado como limousine e, por isso, dois displays de 13,1 polegadas servem a zona traseira e que são emparelhados aos comandos remotos e configuráveis individualmente. Permitem o controlo da climatização, cortinas e entretenimento traseiros. O assistente virtual MB.UX recorre a IA da Microsoft e da Google, incluindo o ChatGPT 4o, o Microsoft Bing Search e o Google Gemini para interações e diálogos.
A nível de sistemas de assistência à condução, o Maybach tem tudo e mais alguma coisa, pois tem um computador refrigerado a água com reservas substanciais de desempenho para futuras aplicações.