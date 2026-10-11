Miguel Oliveira esta manhã de domingo no Estoril
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Miguel Oliveira termina em quarto de novo, após ser ultrapassado na última volta (com vídeo)

Piloto português da BMW já tinha terminado a corrida 1, no sábado, em 4.°. Este domingo ainda volta a correr no Estoril.
Miguel Oliveira esta manhã de domingo no EstorilRODRIGO ANTUNES / EPA
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Miguel Oliveira (BMW) terminou a corrida Superpole, deste domingo,11 de outubro, no Circuito do Estoril em quarto lugar, repetindo assim a posição da corrida 1, que se realizou no sábado, na 11.ª e penúltima etapa do Mundial de Superbikes.

O piloto português entrou bem na corrida e esteve na terceira posição durante quase toda a corrida, mas falhou o pódio a meio da última volta... ao ser ultrapassado pelo italiano Alberto Surra (Ducati) na última volta.

O italiano Nicolò Bulega (Ducati) venceu a Superpole e chegou a reforçar o recorde de vitórias numa temporada, com 28 triunfos em 32 corridas. O espanhol Iker Lecuona (Ducati) ficou em segundo.

Ainda este domingo, os pilotos correm a corrida principal, às 15h30, no autódromo do Estoril.

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