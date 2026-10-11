Miguel Oliveira termina em quarto de novo, após ser ultrapassado na última volta (com vídeo)

Miguel Oliveira (BMW) terminou a corrida Superpole, deste domingo,11 de outubro, no Circuito do Estoril em quarto lugar, repetindo assim a posição da corrida 1, que se realizou no sábado, na 11.ª e penúltima etapa do Mundial de Superbikes.
O piloto português entrou bem na corrida e esteve na terceira posição durante quase toda a corrida, mas falhou o pódio a meio da última volta... ao ser ultrapassado pelo italiano Alberto Surra (Ducati) na última volta.
O italiano Nicolò Bulega (Ducati) venceu a Superpole e chegou a reforçar o recorde de vitórias numa temporada, com 28 triunfos em 32 corridas. O espanhol Iker Lecuona (Ducati) ficou em segundo.
Ainda este domingo, os pilotos correm a corrida principal, às 15h30, no autódromo do Estoril.