Nevada trava ambição de Musk. Tesla queria 5000 táxis autónomos em Las Vegas mas só teve licença para 10

A ambição de Elon Musk de inundar as estradas de Las Vegas com uma vasta frota de veículos autónomos sofreu um travão a fundo regulatório. A Autoridade de Transportes do Nevada (NTA) autorizou a Tesla a iniciar a operação comercial do seu serviço de transporte de passageiros com apenas dez robotaxis, deitando por terra a pretensão inicial da fabricante norte-americana de colocar até cinco mil unidades em circulação no Condado de Clark ao longo do primeiro ano.

O pedido formal submetido pela tecnológica apontava para uma implementação de grande escala logo a partir do arranque, com o objetivo de estabelecer de imediato uma posição dominante no epicentro turístico do estado. Contudo, perante a necessidade de validar a fiabilidade do sistema e salvaguardar a segurança rodoviária em condições de tráfego real, o regulador estadual optou por uma estratégia estritamente faseada, condicionando qualquer crescimento futuro a uma fase de testes muito limitada, noticia esta sexta-feira o portal Axios.

Além do corte drástico no volume de veículos autorizados, o caderno de encargos fixado pelas autoridades impõe barreiras operacionais rigorosas.

A circulação dos automóveis autónomos fica circunscrita ao corredor principal da famosa Las Vegas Strip, ficando a empresa expressamente proibida de recolher ou largar clientes no Aeroporto Internacional Harry Reid, uma das infraestruturas mais lucrativas e de maior procura de transporte da cidade.

Ao mesmo tempo, os veículos terão a sua velocidade máxima limitada a 72km/h, sendo a Tesla ainda obrigada a informar previamente cada utilizador de que a viagem decorrerá inteiramente sem condutor humano a bordo.

A decisão das autoridades do Nevada ilustra o fosso crescente entre os prazos agressivos promovidos por Elon Musk e a cautela técnica exigida pelos reguladores norte-americanos perante a tecnologia de condução autónoma.

Embora o projeto represente um primeiro passo formal da Tesla no mercado dos serviços de mobilidade partilhada, o alargamento da frota só será reavaliado após uma monitorização exaustiva do desempenho e do histórico de segurança destas primeiras dez unidades.