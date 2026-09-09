Nissan entra na vertente educativa com vídeos sobre veículos eletrificados
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Nissan entra na vertente educativa com vídeos sobre veículos eletrificados

Marca nipónica criou vídeos instrutivos que permitem tirar dúvidas sobre os carros elétricos. Saiba onde os encontrar.
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O projeto EV? Easy! da Nissan arrancou. São cinco vídeos onde a marca nipónica responde às dúvidas que afligem os consumidores de veículos elétricos, desde baterias, autonomia, carregamento e partilha de energia. Os vídeos estão disponíveis no canal YouTube da marca. Este frenesim educativo aproveitou o Dia Mundial do Veículo Elétrico e acontece antes do lançamento, a 23 de setembro, do novo Nissan PIXO, um veículo urbano 100% elétrico.

Na base do projeto estão as dúvidas que os condutores continuam a ter sobre a transição para a mobilidade 100% elétrica, e a Nissan quer desmistificar aquilo que ainda não se sabe.

Estes filmes utilizam uma linguagem descomplicada e tem exemplos práticos. A Nissan está particularmente empenhada neste tipo de literacia, até porque vem aí um novo carro, o PIXO, que vem reforçar um portfólio grande com o Leaf, o Micra e o Ariya, e para 2027 está previsto o lançamento do JUKE 100% elétrico. O objetivo dos nipónicos é a cobertura dos diferentes segmentos e necessidades a nível de mobilidade.

Na prática, um motor elétrico o que faz é converter a energia elétrica armazenada em movimento de forma eficiente, cada motor tem menos peças e é menos complicado do que um motor a combustão.

A nível de baterias o vídeo aborda a parte técnica, mas também a função de reutilização de energia, enquanto a autonomia é demonstrada com os modelos de recuperação de energia durante as desacelerações.

Na velocidade de carregamento é abordado os vários fatores que têm influência como o carregador, o veículo e o estado de carga da bateria, mas há diferenças entre o carregamento doméstico e o carregamento rápido. E, por último, a função vehicle-to-load pode fornecer energia a dispositivos externos, e a tecnologia vehicle-to-home pode fornecer eletricidade a uma habitação, desde que tenha o equipamento apropriado.

Por último, temos o sistema do vehicle-to-grid que permite ao automóvel até partilhar energia com a rede elétrica.

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