Nissan Leaf Nismo mais desportivo

Um dos pormenores mais interessantes é a parte dos amortecedores equipados com válvulas swing valve, que reduzem o balancear inicial da carroçaria, mas mantêm a capacidade de absorver irregularidades do piso. Claro que não se esperam suavidades na condução e é preciso que o corpo possa absorver parte dos movimentos turbulentos do veículo.

Com o modo sport a aceleração é ainda mais imediata e linear, enquanto a inclusão de algumas particularidades, obrigam a uma reaprendizagem de condução, como seja a gestão da intensidade da travagem regenerativa, que tem vários níveis, sendo os níveis superiores afinados para reforçar o efeito regenerativo.

A parte da aerodinâmica foi redesenhada, destacando-se o para-choques dianteiro com novos defletores de ar, que orientam o fluxo ao longo das laterais da carroçaria e, desta forma, conseguem reduzir a resistência aerodinâmica.

Em termos visuais globais temos um Leaf Nismo mais largo e baixo, a par de novas componentes aerodinâmicas. De destacar o peso do veículo nas versões B7 Nismo e B7 Nismo Recaro, com 1920kg, e uma potência máxima de 160kW e um binário de 355Nm.