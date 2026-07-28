Nissan Leaf Nismo mais desportivo

Este é um SUV 100% elétrico com melhorias e afinações únicas na suspensão, direção, modos de condução e sistema de travagem regenerativa. A Nissan Leaf vendeu 700 mil unidades desde a sua criação há um quarto de século, mas o Leaf Nismo foi desenvolvido para condutores mais exigentes e afirmativos, e com a terceira geração da Leaf houve oportunidade de mostrar os modelos da divisão desportiva.
O Nismo surge como crossover com calibração exclusiva dos principais componentes do chassis, com a suspensão a incorporar molas, barras estabilizadoras e casquilhos específicos, aumentando a rigidez, mas com uma direção mais precisa, segundo a marca.
Um dos pormenores mais interessantes é a parte dos amortecedores equipados com válvulas swing valve, que reduzem o balancear inicial da carroçaria, mas mantêm a capacidade de absorver irregularidades do piso. Claro que não se esperam suavidades na condução e é preciso que o corpo possa absorver parte dos movimentos turbulentos do veículo.
Com o modo sport a aceleração é ainda mais imediata e linear, enquanto a inclusão de algumas particularidades, obrigam a uma reaprendizagem de condução, como seja a gestão da intensidade da travagem regenerativa, que tem vários níveis, sendo os níveis superiores afinados para reforçar o efeito regenerativo.
A parte da aerodinâmica foi redesenhada, destacando-se o para-choques dianteiro com novos defletores de ar, que orientam o fluxo ao longo das laterais da carroçaria e, desta forma, conseguem reduzir a resistência aerodinâmica.
Em termos visuais globais temos um Leaf Nismo mais largo e baixo, a par de novas componentes aerodinâmicas. De destacar o peso do veículo nas versões B7 Nismo e B7 Nismo Recaro, com 1920kg, e uma potência máxima de 160kW e um binário de 355Nm.