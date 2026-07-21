Nova era no MotoGP: Fabio Quartararo deixa a Yamaha e assina pela Honda por dois anos

A Honda Racing Corporation (HRC) oficializou a contratação de Fabio Quartararo para as temporadas de 2027 e 2028 do Mundial de MotoGP. A transferência do piloto francês de 27 anos põe fim a um ciclo de oito épocas com a Yamaha — construtor com o qual se sagrou campeão mundial em 2021 e acumulou 11 vitórias, 32 pódios e 21 pole positions.

A mudança encerra meses de especulação em torno da frustração de Quartararo quanto ao ritmo de desenvolvimento da M1 e nem mesmo a recente transição da marca de Iwata para uma arquitetura de motor V4 conseguindo travar a saída do gaulês.

A chegada de "El Diablo" à equipa de fábrica da Honda coincide com a maior transformação técnica do MotoGP no século XXI. A partir de 2027, o campeonato adota motores de 850cc (em substituição dos atuais de 1000cc), uma redução drástica nos apêndices aerodinâmicos e nos dispositivos de regulação de altura (ride-height devices), além do regresso dos pneus Pirelli.

Ao apostar no gaulês para liderar este "reset" regulamentar, a HRC procura capitalizar a sua capacidade de feedback técnico para moldar de raiz a nova máquina de 850cc, com o objetivo claro de reconquistar a hegemonia no campeonato.

A transição para a garagem da Honda trará igualmente mudanças na equipa técnica do piloto. Quartararo deverá separar-se do seu histórico chefe de mecânicos, Diego Gubellini — que o acompanhava desde a sua estreia na categoria rainha —, passando a colaborar com o reputado engenheiro italiano Christian Pupulin na HRC.

O anúncio provocou um verdadeiro efeito de dominó no paddock. Na Honda, a marca confirmou em simultâneo a contratação da jovem promessa colombiana David Alonso. Contudo, a HRC ainda não definiu quem ocupará o segundo lugar de fábrica ao lado de Quartararo, estando a vaga a ser disputada entre Alonso e o brasileiro Diogo Moreira.

Na Yamaha, para colmatar a vaga deixada por Quartararo, a equipa oficial de Iwata já garantiu a contratação do espanhol Jorge Martín, enquanto o campeão de WorldSBK, Toprak Razgatlıoğlu, e Ai Ogura reforçam a reestruturação da marca.