O sonho do elétrico que carrega com o sol: Dart Solar promete autonomia com painéis no tejadilho

Segundo os dados avançados pela Dart Solar, uma configuração base de 500W é capaz de gerar entre 2000 e 2500Wh por dia, o que se traduz numa recuperação de cerca de 32 quilómetros de autonomia diária em condições ideais de exposição solar.

O método de transferência de energia evita intervenções elétricas profundas no veículo: os painéis solares enviam a eletricidade gerada para uma caixa combinadora alojada nas calhas da estrutura, que por sua vez carrega uma estação de energia portátil.

É a esta bateria intermediária que se liga o carregador normal do automóvel, funcionando na prática como um powerbank de grandes dimensões em fluxo contínuo.

O sistema está pensado para funcionar tanto enquanto o carro está estacionado como em andamento. Quando estacionado, o número de painéis espande-se mais, permitindo um maior número de células fotovoltaicas à luz solar. Quando em andamento, a abertura do painel é reduzida, de forma a que este não ultrapasse os limites do tejadilho carro, sacrificando assim o output potencial de energia por uma questão de segurança.

Resta saber até que ponto a promessa se realiza no quotidiano real. Embora o apelo de recuperar energia a custo zero enquanto o carro circula ou fica estacionado ao sol seja inegável, a adição de uma estrutura volumosa no tejadilho penaliza o coeficiente aerodinâmico (Cx) da viatura, um elemento que os fabricantes têm particularmente em conta na conceção dos carros elétricos precisamente para otimizar a autonomia. Isto já para não falar na alteração estética que tal alteração significa no automóvel.