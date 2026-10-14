Omoda com quota de 2,5% em ligeiros no mercado nacional

Em Setembro a marca chinesa Omoda matriculou 497 viaturas, o que lhe dá uma quota de mercado, em ligeiros, de 2,5% no mercado nacional, de acordo com fonte oficial, que cita dados da ACAP, a associação do setor. A marca entrou no Top 15 do mercado nacional dentro da categoria C-SUV HEV sendo que o modelo Omoda 5 SHS-H colocou-se no topo.

Ainda durante o mês de setembro a Omoda matriculou 250 híbridos, 133 elétricos e 114 híbridos Plug-in. A marca adiantou que vai continuar a alargar a gama, depois do JAECOO 5 SHS-H estar a chegar aos concessionários, e até final do ano é esperado o JAECOO 8. A marca está a trabalhar com 20 concessionários e pretende aumentá-los, disse, em nota, o diretor de Importação da Omoda-JAECOO, Nuno Serra.

Já no Reino Unido, a marca revela que o JAECOO 7 foi o veículo mais vendido em setembro, com 10.813 matrículas, de acordo com dados da associação do setor naquele país, a SMMT. A marca já havia liderado as vendas no Reino Unido em março e no acumulado de 2026 até setembro, ocupa o segundo lugar.