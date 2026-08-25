Opel apresenta clássicos dos últimos 100 anos na Automechanika

A Opel Classic vai participar na Automechanika deste ano, em Frankfurt am Main, Alemanha, e pretende mostrar ao público em geral modelos da marca lançados entre 1899 e 2000. O objetivo é revelar a inovação automotiva fabricada na Alemanha.

O primeiro Opel fabricado em Russelsheim, sede da empresa Alemanha e que nos últimos anos foi integrada no grupo Stellantis, foi o Patentmotorwagen System Lutzmann e foi lançado na primavera de 1899. Tinha um motor horizontal monocilíndrico de 1545cm3 e desenvolvia uma potência máxima de 3,5cv às 650 rpm. Indica a nota da marca que esta potência era transmitida ao eixo traseiro através de uma caixa de velocidades de duas relações com uma correia de transmissão, sendo que a velocidade máxima atingida era de 20km/h.

Há um segundo veículo histórico nesta feira da Opel, o camião de bombeiros Blitz LF8 TSA, muito usado nas décadas de 50 e 60 do século passado, e cujo chassis era baseado no veículo comercial Opel Blitz.

A nível de concept cars o destaque irá para o design do MAXX, um veículo para ser adaptado aos gostos e necessidades individuais. Este concept car tem 30 anos e representou a visão do futuro.