Parceria entre Miio e Powerdot disponibiliza mais de 280 pontos de carregamento alternativos para o verão

A aplicação de mobilidade elétrica Miio e a operadora de postos de carregamento Powerdot anunciaram uma iniciativa conjunta orientada para o planeamento de viagens durante o período estival, identificando mais de 280 localizações de carregamento rápido e ultrarrápido junto aos principais eixos rodoviários de Portugal.

A medida visa canalizar os utilizadores de veículos elétricos para pontos de carregamento situados fora das áreas de serviço das autoestradas, habitualmente sujeitas a maior afluência nesta altura do ano. Das localizações sinalizadas na aplicação até ao início de setembro, 185 encontram-se a menos de cinco minutos de saídas das vias rápidas, distribuídas por espaços de retalho como supermercados, centros comerciais e restaurantes, segundo comunicado enviado ao Motor 24.

A iniciativa surge na sequência de dados recolhidos pela Miio que apontam para uma alteração significativa nos padrões de consumo durante as férias. Os registos da empresa indicam que os carregamentos efetuados a mais de 100 quilómetros do local de residência habitual dos utilizadores crescem cerca de 1,5 vezes durante este período. Entre 2023 e 2025, o volume de energia consumido na rede em agosto superou o de julho em valores entre os 18% e os 23%, com a região do Algarve a registar quase o dobro dos carregamentos em relação à média anual.

A rede mapeada abrange o itinerário entre o Porto e Lisboa — em concelhos como Mealhada, Condeixa-a-Nova, Santarém e Aveiras de Cima —, os eixos de acesso ao Sul — com pontos em Palmela, Pegões e Sines — e diversos municípios algarvios, designadamente Albufeira, Portimão, Loulé, Alcantarilha e São Brás de Alportel.

A campanha contempla ainda a atribuição de cashback de até 20% aos utilizadores que efetuem carregamentos na rede Powerdot através da aplicação Miio.

A Miio, fundada em 2019, conta atualmente com meio milhão de utilizadores registados e marca presença em sete mercados europeus. Por sua vez, a Powerdot opera mais de 12.500 pontos de carregamento em seis países europeus, no segmento de carregamento em locais de destino e zonas de afluência comercial.