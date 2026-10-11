Peugeot mostra um concept que precisa de 16 segundos para chegar aos 300 km/h

A homenagem é feita ao mítico Peugeot 205 T17 que foi campeão do mundo de rallys em 1985 e 1986. Trata-se do concept elétrico que está a ser apresentado no Salão Automóvel de Paris pela Stellantis, e que dá pelo nome de Peugeot E-T16 e que advoga ser o Peugeot mais rápido da sua história. Faz dos 0 aos 300 km/h em 16 segundos e tem uma potência de 816 cv. É um concept car e antecipa aquilo que será o próximo Peugeot E-208.

O E-T16 concept quer transformar uma experiência única e futurista do mito para a realidade elétrica. Este veículo esteve a ser desenvolvido pela Peugeot Sport e faz uma aliança entre o vanguardismo e a performance, a par de tecnologias de vanguarda. Inclui a nova geração do i-Cockpit Digital que integra o Hypersquare. O seu único rival, revela a marca, é o protótipo 208 T16 Pikes Peak que conhecemos na prova americana de Hill Climb há precisamente três anos.

O E-T16 concept tem três motores elétricos, um montado na dianteira e os outros dois na traseira, o que lhe dá a potência combinada de 816 cv e que, segundo a marca, resulta numa relação peso/potência inferior a 2 kg/cv, o que é excecional. Adianta a mesma fonte que em combinação com o sistema de vectorização de binário, o sistema de propulsão elétrico de três motores reparte o binário em tempo real, tanto entre as duas rodas traseiras, como entre os eixos dianteiros e traseiro, de acordo com as condições de aderência. O veículo possui três modos de condução, sendo o mais radical o “track” que permite uma condução extrema sem restrições. Entre outras características, o sistema de travagem é único pois conta com quatro travões de disco de 380 mm e um travão de mão a imitar os carros de rally, ou seja, montando na vertical. Estão incluídos pneus Michelin de 275 mm de largura à frente e 315 mm atrás. O sistema de direção Hypersquare é inspirado no Peugeot 9x8 e leva ao extremo a tecnologia “steer-by-wire”.

A aceleração é excecional pois para a aceleração dos 0 aos 100 km/h apenas precisa de 2,5 segundos, e 16 segundos para chegar aos 300 km/h, como referimos. Entre as preocupações dos engenheiros esteve o arrefecimento da bateria para evitar a redução da potência, enquanto era diminuída a potência de saída para evitar o sobreaquecimento. A tecnologia dá pelo nome de “side cooling” e arrefece as células da bateria.

Em termos de imagem exterior o ponto de relevo é a nova interpretação da assinatura luminosa de três garras da Peugeot, e que são reinventadas com um estilo horizontal. Por outro lado, a imagem musculada do exterior é salientada pelo guarda-lamas pronunciado, um capô com duas grandes saídas de ar, um para-choques dianteiro com três saídas de ar de grandes dimensões, extratores de ar atrás das rodas dianteiras e um extrator na parte inferior traseira da carroçaria. Esta peça incorpora um difusor duplo com duas lâminas aerodinâmicas ajustáveis para gerar força ascendente adicional e que é rematada por uma grande asa traseira. No interior temos neste concept car um ecrã panorâmico HD de 21 polegadas, ultrafino e ligeiramente curvado, semelhante ao do modelo Peugeot 3008. Os bancos são de tipo “baquet” que são realçados por uma faixa vermelha vertical que se estende do assento ao apoio de cabeça.