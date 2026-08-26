Pick-up Isuzu D-Max tem novo músculo: um motor de 2,2 litros

A Isuzu D-Max chega ao mercado nacional para conquistar com um novo motor diesel de 2,2 litros e que substitui o precedente de 1,9 litros. Esta máquina de trabalho ou de lazer está equipada com caixa manual ou com caixa automático, conforme as preferências, e traz mais equipamento.

O novo bloco mantém a potência de 164cv às 3600rpm, mas o binário melhora de 360Nm para 400Nm. Isto significa um melhor arranque e uma condução dinâmica, mas mais suave, e reforça a capacidade de reboque --e, importante, tem menos necessidade de recurso à caixa de velocidades.

As inovações técnicas não ficam por aqui pois, a par do novo bloco do motor, a nova D-Max 2.2 traz uma nova cambota, novos pistões e bielas, novo sistema de pós-tratamento dos gases de escape e um novo turbocompressor VGS elétrico.

A transmissão é outra novidade, pois passou a ter uma caixa automática Aisin de oito velocidades ou, em alternativa, regressa à caixa manual Isuzu de seis velocidades, tendo as relações sido adaptadas para o aumento do binário. Refere a marca, em nota, que a transmissão automática consegue um arranque e aceleração mais eficaz e uma melhoria nos consumos.