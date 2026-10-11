Polestar muda 48 componentes ao coupé e cria um SUV

O Polestar 4 SUV está disponível em duas versões, a Dual Motor com tração integral que debita o equivalente a 544 cv de potência e 686Nm de binário e consegue acelerar dos 0 aos 100km/h em 3,9 segundos, com 600km de autonomia WLTP. Ou a variante Rear Motor com tração traseira, 272cv de potência e 343Nm de binário, e uma autonomia WLTP de 630km, conseguindo acelerar dos 0 aos 100km/h em 7,3 segundos. Qualquer um dos modelos vem equipado de série com uma bateria de 100kWh, que suporta carregamentos em DC até 200kW e carregamentos AC até 22kW. O chassis é o mesmo da versão coupé, sendo que há uma diferença importante para os veículos equipados com o Pack Performance, já que nestes casos o chassis foi sujeito a uma afinação semelhante à dos chassis passivo e inclui amortecedores ativos ZF recalibrados, travões Brembo com pinças, e jantes de 22 polegadas equipadas com pneus Pirelli P Zero. O PVP da versão com o Pack Performence começa nos 67.400 euros. As primeiras entregas destes veículos serão feitas no último trimestre deste ano.

Vendas crescem 1%

Nos primeiros nove meses de 2026 a Polestar vendeu 44.790 veículos em todo o mundo, tendo o terceiro trimestre do ano sido o melhor de sempre, segundo fonte oficial. Ainda assim, o crescimento foi de apenas 1% em termos homólogos.

O próprio CEO da Polestar, Michael Lohscheller, qualificou o mercado “como cada vez mais desafiante”.

Em Portugal, a Polestar registou 165 matriculas no terceiro trimestre do ano, mais 15% em termos homólogos, e nos primeiros nove meses de 2026 registou 498 matrículas, um crescimento de 19% em face ao período homólogo. A marca salienta que só em setembro passou a oferecer dois novos veículos, o Polestar 5 e o Polestar 4 SUV.