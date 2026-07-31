Porsche Cayenne Turbo Elétrico entra no Guinness ao passar a 269km/h sob a maior aeronave do mundo (vídeo)

A Porsche voltou a cruzar as fronteiras entre a engenharia automóvel e a aeronáutica ao fixar um novo Recorde Mundial do Guinness -- proeza homologada esta semana -- com a versão 100% elétrica do Cayenne Turbo. No piso do Mojave Air and Space Port, na Califórnia, o SUV de altas prestações acelerou até aos 269km/h para passar diretamente por baixo da asa do gigante WindRunner — a maior aeronave do planeta em envergadura —, exatamente no momento em que esta descolava e, depois, quando voltava a tocar no solo.

A proeza colocou à prova não apenas a capacidade de aceleração do modelo de produção mais potente da história da marca de Stuttgart, mas também uma exigência extrema de precisão temporal e controlo de trajetória do veículo — algo que muitos críticos apontam a modelos elétricos potentes atualmente produzidos no oriente.

Alinhado pelo piloto oficial e embaixador da Porsche, Patrick Long, o veículo de 2.645 quilos teve de manter uma janela de posicionamento milimétrica: um atraso fracionário exporia o SUV à força destruidora do sopro dos seis motores a jato da aeronave, enquanto um avanço indevido arriscaria o impacto direto com o trem de aterragem do avião.