Porsche Cayenne Turbo Elétrico entra no Guinness ao passar a 269km/h sob a maior aeronave do mundo (vídeo)

A Porsche voltou a cruzar as fronteiras entre a engenharia automóvel e a aeronáutica ao fixar um novo Recorde Mundial do Guinness -- proeza homologada esta semana -- com a versão 100% elétrica do Cayenne Turbo. No piso do Mojave Air and Space Port, na Califórnia, o SUV de altas prestações acelerou até aos 269km/h para passar diretamente por baixo da asa do gigante WindRunner — a maior aeronave do planeta em envergadura —, exatamente no momento em que esta descolava e, depois, quando voltava a tocar no solo.
A proeza colocou à prova não apenas a capacidade de aceleração do modelo de produção mais potente da história da marca de Stuttgart, mas também uma exigência extrema de precisão temporal e controlo de trajetória do veículo — algo que muitos críticos apontam a modelos elétricos potentes atualmente produzidos no oriente.
Alinhado pelo piloto oficial e embaixador da Porsche, Patrick Long, o veículo de 2.645 quilos teve de manter uma janela de posicionamento milimétrica: um atraso fracionário exporia o SUV à força destruidora do sopro dos seis motores a jato da aeronave, enquanto um avanço indevido arriscaria o impacto direto com o trem de aterragem do avião.
Precisão cirúrgica a 269km/h
O desafio envolveu o colossal WindRunner, uma aeronave desenvolvida especificamente para o transporte de componentes eólicos de grandes dimensões, cuja envergadura ultrapassa os 108 metros. Durante a corrida de descolagem da aeronave, o Cayenne Turbo Electric sincronizou a sua aceleração no troço paralelo da pista, derivando para a secção inferior da asa enquanto a aeronave ganhava sustentação e subia no ar.
A manobra foi repetida com o mesmo rigor técnico durante o procedimento de aterragem, garantindo a validação oficial por parte dos juízes do Guinness World Records para a categoria de passagem terrestre mais rápida sob uma aeronave em descolagem e aterragem. Com o sistema Launch Control ativado, o grupo propulsor debitou a totalidade dos seus 1139cv (850kW) de potência e 1500Nm de binário, permitindo cumprir o arranque dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,4 segundos antes de atingir a velocidade de cruzeiro exigida para a proeza.
Uma tradição de desafios aeronáuticos
Esta não é a primeira vez que a linha Cayenne é associada a feitos de grande escala no setor da aviação. Em maio de 2017, a Porsche já tinha entrado para o livro de recordes do Guinness com um Cayenne S Diesel de série, equipado com um motor V8 de 385cv, ao rebocar com sucesso um Airbus A380 da Air France com 285 toneladas ao longo de 42 metros no Aeroporto Paris-Charles de Gaulle.
Com a nova geração 100% elétrica, a marca alemã transita da demonstração de força e binário em baixas rotações para uma exibição de velocidade pontual, sofisticação de chassis e vetorização dinâmica de binário em alta velocidade, antecipando o lançamento comercial do modelo no mercado global.