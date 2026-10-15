Português representa redes Peugeot da Europa
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Português representa redes Peugeot da Europa

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André Figueiredo, administrador da Rodda, foi reconduzido na liderança da Associação Europeia de Concessionários Peugeot, AECP, para o triénio 2027-2029. Este organismo é uma das maiores associações a nível europeu e representa as redes Peugeot de 14 países do “velho continente” junto do grupo Stellantis.

O gestor é o primeiro português a liderar este organismo, o que acontece desde 2020.

A par deste organismo europeu, André Figueiredo lidera a Rodda, um concessionário automóvel que representa 17 marcas de veículos novos, e em termos associativos é presidente da Associação de Concessionários Stellantis Portugal, e presidente da Divisão de Retalho da ACAP.

De entre os trabalhos desenvolvidos pelo gestor nos últimos anos estão as negociações em torno do novo modelo de distribuição definido pela Stellantis.

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