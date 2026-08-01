Rali da Finlândia: Sébastien Ogier e Julien Ingrassia hospitalizados após despiste a alta velocidade

O francês Ogier, nove vezes campeão do mundo, saiu da estrada a alta velocidade na 17.ª especial, com o carro a capotar por várias vezes. A classificativa, penúltima do dia, foi imediatamente interrompida.

“Falámos com eles. O Seb estava sobretudo muito abalado, mas não sofreu qualquer fratura. Seguem agora de helicóptero para o hospital, onde serão observados, o que é importante depois de um acidente desta natureza. Ainda não sabemos a causa do acidente, nem se houve algum problema técnico ou outro fator”, afirmou Juha Kankkunen, diretor-adjunto da equipa Toyota, à Rally.tv.

Também o companheiro de equipa de Ogier e líder do campeonato, Elfyn Evans, capotou o seu Toyota Yaris durante a manhã, igualmente a alta velocidade, mas conseguiu prosseguir a prova depois de receber ajuda dos espectadores presentes no local.