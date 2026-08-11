Rede MOBI.E atinge recorde histórico em julho com mais de um milhão de carregamentos

A rede pública de carregamento de veículos elétricos gerida pela MOBI.E registou em julho o melhor mês do seu histórico, ultrapassando pela primeira vez a fasquia de um milhão de carregamentos em apenas um mês. Este valor representa um aumento de 30% em comparação com o período homólogo de 2025.

Segundo os dados divulgados em comunicado enviado ao DN/Motor24, a infraestrutura foi utilizada por 258 mil utilizadores distintos ao longo do mês, o que se traduz num crescimento homólogo de 89%. Este aumento reflete não só a adesão de novos utilizadores à mobilidade elétrica, mas também uma maior frequência de carregamentos na rede.

Paralelamente, o consumo de energia atingiu um novo máximo, superando os 25 mil MWh em julho, valor 35% superior ao registado no mesmo mês do ano anterior.

Expansão e capacidade da rede

O aumento da procura tem sido acompanhado pela expansão contínua da infraestrutura. No final de julho de 2026, a rede conectada à MOBI.E contabilizava 8239 postos de carregamento, totalizando 15.680 pontos de carregamento distribuídos por todo o território nacional.

A capacidade de carregamento rápido e ultrarrápido tem igualmente ganho peso na rede: a 31 de julho, 3268 postos (cerca de 39,7% do total) disponibilizavam esta tecnologia, reduzindo os tempos de espera dos utilizadores. Atualmente, a rede integra mais de 30 Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME) e cerca de uma centena de Operadores de Pontos de Carregamento (OPC).

Impacto ambiental

No vertente ambiental, o impacto acumulado da utilização da rede permitiu evitar a emissão de mais de 20 mil toneladas de CO₂ apenas durante o mês de julho. De acordo com a MOBI.E, esta poupança equivale à retenção anual de carbono de aproximadamente 340 mil árvores urbanas de 10 anos, às emissões anuais de cerca de 4.200 habitantes ou à não consumição de mais de 7,6 milhões de litros de gasóleo.

No acumulado dos primeiros sete meses de 2026 (de janeiro a julho), a poupança cifrou-se em mais de 118 mil toneladas de CO₂ evitadas, equivalente à capacidade de retenção de quase dois milhões de árvores em ambiente urbano.